बिहार: ब्रेक डांस झूले का खौफनाक वीडियो वायरल, घूमते झूले से गिरे लोग, हंगामे के बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा

कटिहार के बड़ी दुर्गा स्थान में दशहरा के मौके पर लगा मेला अब तक जारी है। इस बीच मेले में लगे ब्रेक डांस झूले का एक डरावना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में झूला घूमना शुरू होते ही बॉक्स सीट से लोगों के नीचे गिरने और झूले में लगे दूसरे बॉक्स से टकराने के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान एक महिला भी गिरती नजर आ रही है। घटना के बाद मौके पर हंगामा हो गया और मेले में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और लोगों को समझाकर शांत कराया।

झूला घूमते ही बॉक्स सीट से गिरे लोग

वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि ब्रेक डांस झूला जैसे ही घूमना शुरू करता है, उसी दौरान एक बॉक्स सीट से व्यक्ति नीचे गिर जाता है। झूला लगातार घूमता रहता है और गिरने वाले लोग उसके दूसरे बॉक्स से टकराते नजर आते हैं। वीडियो में कुछ लोग गिरने के बाद झूले से बाहर निकलते हुए भी दिखाई देते हैं। इसी दौरान एक महिला के गिरने का दृश्य भी सामने आता है। घटना के इन दृश्यों ने मेले में लगे झूले की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर घटना की पूरी परिस्थितियों और तकनीकी खराबी की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

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बॉक्स का लॉक खुलने या टूटने की आशंका

स्थानीय लोगों के बीच घटना की वजह को लेकर अलग-अलग चर्चाएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बॉक्स सीट ठीक से बंद नहीं होने के कारण उसमें बैठे लोग नीचे गिर गए। वहीं, कुछ लोग झूले की किसी बॉक्स सीट के टूटने की आशंका भी जता रहे हैं। हालांकि, अब तक बॉक्स सीट का लॉक खुलने या उसके टूटने की बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट होने के लिए झूले की सीटों, लॉकिंग व्यवस्था और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच जरूरी है।

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हंगामे के बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा

झूले से लोगों के गिरने की घटना के बाद उसके आसपास मौजूद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। अचानक हुए घटनाक्रम से मेले में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर शांत कराया। राहत की बात यह है कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अब तक किसी के गंभीर रूप से घायल होने की आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। हालांकि, घटना में लोगों को कितनी चोटें आईं, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

झूले की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

दशहरा के बाद भी बड़ी दुर्गा स्थान में मेला जारी रहने के बीच इस घटना ने मेले में लगाए गए झूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए झूले की सीटों की लॉकिंग व्यवस्था, बॉक्स की मजबूती और तकनीकी सुरक्षा की जांच आवश्यक है। फिलहाल ब्रेक डांस झूले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना की वास्तविक वजह, संभावित तकनीकी खराबी और सुरक्षा व्यवस्था में किसी चूक को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।