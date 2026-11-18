बिहार: घर के बरामदे में बैठे लोगों को रौंदती घुसी कार, एक सप्ताह बाद दादी-पोते की मौत; कोहराम
पूर्णिया के कसबा में 9 नवंबर को अनियंत्रित कार घर के बरामदे में जा घुसी थी। हादसे में घायल 55 वर्षीय सुनीता देवी और उनके चार वर्षीय पोते आर्यन कुमार की एक सप्ताह बाद इलाज के दौरान मौत हो गई।
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पूर्णिया जिले के कसबा नगर परिषद क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में घायल दादी और उनके चार वर्षीय पोते की इलाज के दौरान मौत हो गई। वार्ड संख्या-7 स्थित गढ़बनैली हाई स्कूल के पास 9 नवंबर को एक अनियंत्रित कार घर के बरामदे में जा घुसी थी। हादसे में गंभीर रूप से घायल 55 वर्षीय सुनीता देवी और उनके चार वर्षीय पोते आर्यन कुमार ने एक सप्ताह तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद सोमवार देर शाम दम तोड़ दिया। दोनों की मौत की खबर मिलते ही गढ़बनैली क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।
जानकारी के अनुसार, 9 नवंबर की सुबह करीब सात बजे कसबा की ओर से एनएच-27 की दिशा में जा रही तेज रफ्तार कार (BR-11-BL-2121) अचानक अनियंत्रित हो गई और सुनीता देवी के मकान में जा घुसी। कार ने घर के बरामदे में बैठे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद घर के अंदर खड़ी एक अन्य कार को जोरदार टक्कर मारी और मकान को क्षतिग्रस्त करते हुए एक पेड़ से जा टकराई।
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इस भीषण हादसे में दो महिलाओं और दो मासूम बच्चों समेत कुल छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां से बेहतर उपचार के लिए उन्हें पूर्णिया जीएमसीएच रेफर कर दिया गया।
पूर्णिया जीएमसीएच में सुनीता देवी और आर्यन कुमार का करीब एक सप्ताह तक इलाज चला। चिकित्सकों के तमाम प्रयासों के बावजूद सोमवार देर शाम दोनों की मौत हो गई। परिवार के दो सदस्यों की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। दादी और पोते की एक साथ अर्थी उठने से पूरे गढ़बनैली क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है।