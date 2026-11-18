पूर्णिया जिले के कसबा नगर परिषद क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में घायल दादी और उनके चार वर्षीय पोते की इलाज के दौरान मौत हो गई। वार्ड संख्या-7 स्थित गढ़बनैली हाई स्कूल के पास 9 नवंबर को एक अनियंत्रित कार घर के बरामदे में जा घुसी थी। हादसे में गंभीर रूप से घायल 55 वर्षीय सुनीता देवी और उनके चार वर्षीय पोते आर्यन कुमार ने एक सप्ताह तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद सोमवार देर शाम दम तोड़ दिया। दोनों की मौत की खबर मिलते ही गढ़बनैली क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

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