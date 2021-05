दुखद: 65 की उम्र में सुशील मोदी के छोटे भाई अशोक कुमार का निधन, कुछ दिन पहले हुए थे संक्रमित

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के छोटे भाई अशोक कुमार का 65 की उम्र में कोरोना से निधन हो गया है। सुशील मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है।

My younger brother Ashok Kumar Modi (65) died of CORONA at 2.45 PM in Patna Doctors made all effort but we could not save him.