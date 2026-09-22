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बिहार: सिकंदराबाद एक्सप्रेस में टिकट को लेकर बवाल, टीटीई से बहस के बाद युवती ने फाड़े कपड़े; वीडियो वायरल

Tue, 22 Sep 2026 08:47 AM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Tue, 22 Sep 2026 08:47 AM IST
सार

दानापुर से सिकंदराबाद जा रही सिकंदराबाद एक्सप्रेस में टिकट जांच के दौरान एक युवती और टीटीई के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवती टीटीई से बहस करती और बाद में अपने कपड़े फाड़ते हुए दिखाई दे रही है।

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टीटीई से बहस के बाद युवती ने फाड़े कपड़े - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दानापुर से सिकंदराबाद जा रही सिकंदराबाद एक्सप्रेस में टिकट को लेकर एक युवती और टीटीई के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवती टीटीई से बहस करती और बाद में अपने कपड़े फाड़ते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि, वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। युवती की पहचान से जुड़ी किसी भी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है।

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टिकट जांच के दौरान शुरू हुआ विवाद

बताया जा रहा है कि युवती दानापुर से ट्रेन में सवार हुई थी और डीडीयू की ओर जा रही थी। यात्रा के दौरान टिकट जांच के समय टीटीई ने उससे टिकट दिखाने को कहा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। बातचीत के दौरान युवती ने खुद को पटना के पास के एक इलाके का निवासी बताया और एक व्यक्ति को अपना भाई बताते हुए उसका नाम लिया। नाबालिग या अन्य संवेदनशील पहचान संबंधी किसी भी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है।

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वीडियो में टीटीई को शिकायत की बात कहती दिखी युवती

वायरल वीडियो में युवती टीटीई से 112 नंबर पर शिकायत करने की बात कहती सुनाई देती है। इसी दौरान वह अपने कपड़े फाड़ लेती है और टीटीई पर कपड़ा फाड़ने का आरोप लगाने लगती है। वीडियो में कुछ यात्री युवती को समझाने का प्रयास करते हुए भी दिखाई देते हैं।

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हालांकि, वायरल वीडियो के आधार पर घटना के पूरे घटनाक्रम और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

डीडीयू पहुंचने पर रेलवे कर्मियों ने की पूछताछ

बाद में ट्रेन के डीडीयू स्टेशन पहुंचने पर रेलवे कर्मियों और महिला पुलिसकर्मी ने युवती से पूछताछ की। वायरल वीडियो दिखाए जाने के बाद महिला पुलिसकर्मी ने युवती को इस तरह की हरकत दोबारा नहीं करने की हिदायत दी। रेलवे कर्मियों का कहना था कि युवती के साथ सम्मानजनक तरीके से व्यवहार किया गया और मामले को समझने के बाद आवश्यक कार्रवाई की गई।

युवती पर एक हजार रुपये जुर्माने की बात

मामले में रेल पुलिस की ओर से युवती पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाए जाने की बात सामने आई है। घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है।

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