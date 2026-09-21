रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर: 383 ट्रेनों के परिचालन में बदलाव, चार अक्टूबर तक कई ट्रेनें रद्द और डायवर्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: पटना ब्यूरो Updated Mon, 21 Sep 2026 07:26 PM IST
सार
रामपुर डुमरा जंक्शन और टाल जंक्शन पर प्री-नॉन-इंटरलॉकिंग व इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 21 सितंबर से चार अक्टूबर तक 383 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। कई ट्रेनें रद्द, आंशिक रूप से प्रभावित या मार्ग परिवर्तित रहेंगी।
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विस्तार
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383 ट्रेनों के परिचालन पर पड़ेगा असर
निर्माण कार्यों के चलते ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है। इस अवधि में कुल 383 ट्रेनों के परिचालन पर सीधा असर पड़ा है। इनमें कई ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी, जबकि कुछ ट्रेनों का परिचालन आंशिक रूप से प्रभावित होगा। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के मार्ग में भी बदलाव किया गया है।
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यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर जांचें
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की वास्तविक स्थिति की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। खासकर उन यात्रियों को सावधानी बरतने की जरूरत है, जिनकी ट्रेन रामपुर डुमरा जंक्शन, टाल जंक्शन या राजेंद्र सेतु वाले मार्ग से होकर गुजरती है। ट्रेन के रद्द होने, मार्ग बदलने या आंशिक रूप से प्रभावित होने की स्थिति में यात्रियों को पहले से अपनी यात्रा की योजना में बदलाव करना पड़ सकता है।
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139 नंबर और मोबाइल ऐप से मिलेगी जानकारी
यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए रेलवे ने आधिकारिक माध्यमों से ट्रेन की जानकारी लेने की सलाह दी है। यात्री रेलवे के पूछताछ नंबर 139, मोबाइल ऐप या नजदीकी रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन के परिचालन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा से पहले जानकारी लेने से स्टेशन पहुंचने के बाद होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है।
सुरक्षा और तकनीकी उन्नयन के लिए जरूरी है काम
रेलवे के अनुसार प्री-नॉन-इंटरलॉकिंग और इंटरलॉकिंग का काम रेल परिचालन से जुड़ा महत्वपूर्ण तकनीकी कार्य है। इससे रेल बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और भविष्य में ट्रेनों के सुरक्षित व सुगम परिचालन में मदद मिलेगी। इस संबंध में अजीत कुमार (एईएन ब्रिज) ने बताया कि सुरक्षा और तकनीकी उन्नयन के लिए यह कार्य आवश्यक है। यात्रियों के सहयोग से इसे निर्धारित समय में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।
चार अक्टूबर तक यात्रियों को रखना होगा ध्यान
रेलवे का यह काम 21 सितंबर से शुरू होकर चार अक्टूबर तक चलेगा। ऐसे में इस अवधि में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन की स्थिति जांचना जरूरी होगा। विशेष रूप से दानापुर-हावड़ा रेलखंड से जुड़े यात्रियों को यात्रा से पहले रद्द, आंशिक रूप से प्रभावित और मार्ग परिवर्तित ट्रेनों की जानकारी लेनी चाहिए।