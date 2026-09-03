रोहतास में बाढ़ का कहर: दर्जनों घरों में घुसा पानी, नाव से हुआ रेस्क्यू; सासाराम के कई इलाके जलमग्न

रोहतास जिले में बीते तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश और सोन नदी के ऊपरी कैचमेंट क्षेत्रों से आ रहे भारी पानी की आवक ने रोहतास प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। बीते बुधवार को लगभग 30 से अधिक घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया, जिसके कारण लोग अपने घरों में पूरी रात कैद रहे। गुरुवार को नाव के सहारे सभी लोगों का रेस्क्यू किया गया, जबकि कई लोग अब भी अपने घरों में हैं और नाव के सहारे खाने-पीने एवं अन्य जरूरी वस्तुएं ढोकर पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं।

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