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मांझी दिल्ली रवाना : व्हीलचेयर पर पटना से निकले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी; क्या हुआ, जानें पूरा सच

Thu, 03 Sep 2026 01:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गया Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 03 Sep 2026 01:11 PM IST
सार

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की तबीयत खराब होने की खबर के बाद गया में उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई। गुरुवार को उन्हें व्हील चेयर पर पटना से दिल्ली जाते देखा गया, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर होने की चर्चाएं शुरू हो गईं।

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केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की अचानक तबीयत बिगड़ने की खबर के बाद गया जिले में उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। गुरुवार को जब मांझी पटना से व्हील चेयर पर दिल्ली के लिए रवाना हुए तो उन्हें देखकर लोगों को उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने की चिंता सताने लगी। हालांकि, उनके निजी सहायक ने साफ किया कि केंद्रीय मंत्री की हालत गंभीर नहीं है। वायरल फीवर के बाद उनके शरीर में कमजोरी है, जिसकी वजह से उन्हें चलने में परेशानी हो रही है।

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वायरल फीवर के बाद आई कमजोरी

निजी सहायक के मुताबिक, जीतन राम मांझी की तबीयत करीब तीन दिन पहले अचानक खराब हुई थी। उन्हें वायरल फीवर हो गया था और पटना में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के बाद अब उनकी स्थिति में काफी सुधार है और वह स्वस्थ हैं।

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उन्होंने बताया कि बुखार के बाद मांझी के शरीर में कमजोरी रह गई है। इसी वजह से उन्हें चलने में परेशानी हो रही है। यात्रा के दौरान परेशानी न हो, इसलिए उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई थी।

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व्हील चेयर देखकर लोगों को हुई चिंता

गुरुवार को जीतन राम मांझी को व्हील चेयर पर देखकर सोशल मीडिया और गया जिले में उनके स्वास्थ्य को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कई लोगों को लगा कि उनकी तबीयत गंभीर हो गई है और वह इलाज के लिए दिल्ली जा रहे हैं।

हालांकि, निजी सहायक ने इन चर्चाओं को गलत बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री की हालत गंभीर नहीं है। मांझी दिल्ली किसी इलाज के लिए नहीं, बल्कि एक जरूरी बैठक में शामिल होने जा रहे हैं।

परिवार के साथ दिल्ली रवाना हुए मांझी

जीतन राम मांझी गुरुवार को अपने पूरे परिवार के साथ पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। निजी सहायक ने बताया कि दिल्ली में उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक निर्धारित है, जिसमें उनका शामिल होना जरूरी है। इसी कारण स्वास्थ्य में सुधार के बाद वह दिल्ली रवाना हुए हैं।


निजी सहायक के अनुसार, मांझी की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर है। सिर्फ कमजोरी की वजह से उन्हें चलने में सहारे की जरूरत पड़ रही है।

समर्थकों ने ली राहत की सांस

मांझी की तबीयत खराब होने की खबर सामने आने के बाद गया जिले में उनके समर्थक और शुभचिंतक चिंतित हो गए थे। निजी सहायक की ओर से स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद समर्थकों ने राहत की सांस ली है। फिलहाल केंद्रीय मंत्री का स्वास्थ्य सामान्य बताया जा रहा है और वह दिल्ली में अपनी निर्धारित बैठकों में शामिल होंगे।

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