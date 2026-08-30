बिहार: बिहटा में सोन नदी पर पुलिस-बदमाशों की मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद नदी में कूदा अपराधी; फिर दबोचा

पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र के परेव घाट पर रविवार को अवैध बालू खनन और नाविकों से रंगदारी वसूली की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम की अपराधियों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार, मौके पर पहुंचते ही अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में मनेर निवासी अपराधी अनीश कुमार के पैर में गोली लगी। गोली लगने के बाद उसने पुलिस से बचने के लिए नदी में छलांग लगा दी, लेकिन पुलिसकर्मियों ने पीछा कर उसे नदी के बीच से गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में बिहटा थाना के सब-इंस्पेक्टर राजू कुमार सिंह की बांह में भी गोली लगी है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए हैं।

नाविकों से रंगदारी वसूली की सूचना पर पहुंची थी पुलिस

पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी नाविकों से रंगदारी वसूलने के लिए परेव घाट पहुंचने वाले हैं। अवैध बालू खनन के नाम पर नाविकों से रंगदारी वसूले जाने की सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की विशेष टीम गठित की गई थी। पुलिस टीम जैसे ही परेव घाट पहुंची, अपराधियों ने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। दोनों ओर से हुई गोलीबारी के दौरान अनीश कुमार के पैर में गोली लग गई।

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गोली लगने के बाद नदी में कूदा अनीश

पुलिस के मुताबिक, गोली लगने के बाद अनीश कुमार ने मौके से भागने की कोशिश की और नदी में छलांग लगा दी। पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया और नदी के बीच से उसे पकड़ लिया। घायल अनीश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।

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वहीं, मुठभेड़ के दौरान अपराधियों की ओर से चलाई गई एक गोली बिहटा थाना के सब-इंस्पेक्टर राजू कुमार सिंह की बांह में लगी। घायल पुलिसकर्मी को भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

40 राउंड फायरिंग का दावा, पुलिस ने चलाई 22 गोलियां

पुलिस ने घटनास्थल से एक देसी राइफल, एक देसी कार्बाइन, दो देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा और 25 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ के दौरान अपराधियों की ओर से करीब 40 राउंड फायरिंग की गई, जबकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 22 राउंड गोलियां चलाईं। बरामद हथियारों और कारतूसों को पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

पिछले साल बरामद AK-47 से भी जुड़ा है अनीश का नाम

सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष पुलिस द्वारा बरामद की गई AK-47 राइफल भी अपराधी अनीश कुमार की ही थी। इस मामले में पुलिस पहले से उसकी तलाश कर रही थी। अब मुठभेड़ के बाद उसकी गिरफ्तारी को पुलिस के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है।

एक और आरोपी गिरफ्तार, फरार बदमाशों की तलाश

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने पीयूष कुमार नामक एक अन्य अपराधी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस अब उसका आपराधिक इतिहास खंगाल रही है और उससे पूछताछ कर रही है। वहीं, घटनास्थल से फरार हुए अन्य अपराधियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं।

अवैध बालू खनन और रंगदारी नेटवर्क की जांच

घटना के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। पुलिस अब इस पूरे मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। जांच में अवैध बालू खनन, नाविकों से रंगदारी वसूली, हथियारों की उपलब्धता और अपराधियों के आपराधिक नेटवर्क को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और आगे की जांच के आधार पर इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी।