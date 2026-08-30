Bihar News: बिहारशरीफ में दिव्यांग युवाओं के लिए विशेष रोजगार शिविर, 409 पदों पर सीधी भर्ती

नालंदा के दिव्यांग युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में श्रम संसाधन विभाग की ओर से विशेष पहल की जा रही है। जिला नियोजनालय, नालंदा के तत्वावधान में 2 सितंबर (बुधवार) को बिहारशरीफ स्थित संयुक्त श्रम भवन परिसर में एक दिवसीय विशेष रोजगार-सह-मार्गदर्शन शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में तीन प्रमुख कंपनियां भाग लेंगी और योग्य दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन कर कुल 409 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी।

दिव्यांग अभ्यर्थियों को सीधे रोजगार देने की पहल

बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी नियोजन सहायता योजना के तहत आयोजित इस शिविर का उद्देश्य दिव्यांग अभ्यर्थियों को सीधे नियोजकों से जोड़ना और उन्हें रोजगार के साथ करियर संबंधी उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। शिविर का आयोजन स्थानीय संयुक्त श्रम भवन, जिला नियोजनालय परिसर में किया जाएगा। इस रोजगार मेले में यूथ फॉर जॉब्स फाउंडेशन, वी2 रिटेल लिमिटेड और फ्लिपकार्ट जैसी संस्थाएं हिस्सा लेंगी। इन कंपनियों की ओर से अलग-अलग पदों के लिए योग्य दिव्यांग युवाओं का चयन किया जाएगा।

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यूथ फॉर जॉब्स फाउंडेशन में 379 पद

यूथ फॉर जॉब्स फाउंडेशन की ओर से हाउसकीपिंग, सेल्समैन और डाटा ऑपरेटर के कुल 379 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के 10वीं और 12वीं पास युवा पात्र होंगे। अभ्यर्थियों के पास बेसिक कंप्यूटर ज्ञान और टाइपिंग दक्षता होना आवश्यक है। चयनित अभ्यर्थियों को बिहार के विभिन्न जिलों में कार्यस्थल दिया जाएगा। इन पदों पर चयनित युवाओं को 11,000 से 16,000 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा।

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वी2 रिटेल में सेल्समैन के 10 पद

वहीं, वी2 रिटेल लिमिटेड, बिहारशरीफ की ओर से सेल्समैन के 10 पदों पर बहाली की जाएगी। इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं या 12वीं पास और आयु सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। चयनित अभ्यर्थियों को 11,336 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा और उनकी तैनाती बिहारशरीफ में ही होगी।

फ्लिपकार्ट में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के 20 पद

ई-कॉमर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फ्लिपकार्ट भी रोजगार शिविर में हिस्सा लेगी। कंपनी की ओर से डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के 20 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इस पद के लिए 10वीं, 12वीं या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले 18 से 35 वर्ष आयु के युवा आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 18 रुपये प्रति शिपमेंट की दर से भुगतान किया जाएगा।

जरूरी दस्तावेज साथ लेकर पहुंचें अभ्यर्थी

जिला नियोजन कार्यालय ने जिले के सभी इच्छुक और योग्य दिव्यांग अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि पर शिविर में समय से पहुंचने की अपील की है। अभ्यर्थियों को अपने अद्यतन बायोडाटा, सभी आवश्यक शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की मूल एवं छायाप्रति, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर आना होगा।

शिविर में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ युवाओं को करियर परामर्श और सरकारी स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यह शिविर दिव्यांग युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।