राजस्थान: चित्तौड़गढ़ में जिंदा है मीरा का प्रेम, कृष्ण भक्ति की अमर गाथा सुनाता है 500 साल पुराना इतिहास

द्वारका में कृष्ण की प्रतिमा में समा जाने की मान्यता

मीरा की यात्रा अंततः द्वारका पहुंची, जहां वह द्वारकाधीश की आराधना में लीन रहने लगीं। मान्यता के अनुसार, इस दौरान मेवाड़ के कुछ सैनिक उन्हें वापस लाने के लिए द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे। जब मीरा अपने आराध्य को नमन करने के लिए मंदिर के गर्भगृह में गईं तो काफी समय बीतने के बाद भी वह बाहर नहीं आईं। धार्मिक मान्यता है कि मीरा अपने आराध्य द्वारकाधीश की प्रतिमा में ही समा गईं। यह घटना उनकी भक्ति की पराकाष्ठा के रूप में देखी जाती है।

शक्ति और बलिदान की भी गवाह है चित्तौड़ की धरती

चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इतिहास केवल मीरा की भक्ति और प्रेम तक सीमित नहीं है। यहां मेवाड़ के महाराणाओं ने अनेक युद्ध लड़े और लंबे संघर्षों के बावजूद किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। दुर्ग की क्षत्राणियों और सर्व समाज ने भी मेवाड़ की आन-बान और शान की रक्षा के लिए तीन बार जौहर किया। इस कारण चित्तौड़गढ़ दुर्ग को शक्ति, साहस और बलिदान की धरती के रूप में भी विशेष पहचान मिली।

शक्ति और वीरता के इसी इतिहास के बीच भक्त शिरोमणि मीरा बाई की कृष्ण भक्ति ने इस दुर्ग को भक्ति का भी पर्याय बना दिया। मीरा ने अपने मन में बसे गिरधर गोपाल की छवि को अपना जीवन मान लिया और सामाजिक लोक-लाज की परवाह किए बिना दिन-रात अपने आराध्य के प्रति समर्पित रहीं।

मीरा की भक्ति ने दिया समर्पण का संदेश

मीरा की कथा धार्मिक आस्था में भक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक मानी जाती है। उनकी जीवन गाथा यह संदेश देती है कि जब भक्त की अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा और समर्पण चरम पर पहुंचता है तो वह सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ जाता है। मीरा से जुड़ी द्वारका की घटना ने मेवाड़ ही नहीं, बल्कि देशभर के श्रद्धालुओं को भक्ति और समर्पण का संदेश दिया। यही कारण है कि आज भी मीरा बाई भक्ति की पर्याय बनी हुई हैं। उनके प्रिय भजन लोगों के कंठ से सुनाई देते हैं और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मीरा मंदिर उनकी स्मृति और कृष्ण भक्ति को जीवंत बनाए हुए है।

पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है मीरा मंदिर

चित्तौड़गढ़ दुर्ग घूमने आने वाले पर्यटक जब मीरा मंदिर पहुंचते हैं तो मंदिर से जुड़ी उनकी कृष्ण भक्ति की गाथा सुनकर अभिभूत हो जाते हैं। मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक समर्पण की कहानी से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थान भी है। एक लंबे अंतराल के बाद मंदिर में स्थापित गिरधर गोपाल की प्रतिमा लुप्त हो गई थी। इसके कारण मीरा मंदिर लंबे समय तक बिना मूर्ति के ही रहा। बाद में भामाशाह द्वारा मीरा और उनके आराध्य गिरधर गोपाल की प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित कराई गईं।

इसके बाद से यह मंदिर देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। आज भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की पहचान जहां वीरता, संघर्ष और बलिदान से होती है, वहीं मीरा मंदिर इस ऐतिहासिक दुर्ग में प्रेम और भक्ति की अमर गाथा को जीवंत रखता है।