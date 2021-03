बिहार : विधायकों से बदसलूकी करने वाले जवानों की स्पीकर ने मांगी रिपोर्ट

बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने राज्य के राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव व डीजीपी को निर्देश दिया है कि वे 23 मार्च को विधायकों के साथ बदसलूकी करने वाले पुलिस जवानों की पहचान करें। स्पीकर ने डीजीपी से इस बारे में उन्हें रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। स्पीकर ने विधानसभा की आचरण समिति को घटना के वीडियो फुटेज सौंपने का निर्णय लिया है, ताकि वह विधायकों के व्यवहार की समीक्षा कर कार्रवाई कर सके।

Bihar Assembly Speaker Vijay Kumar Sinha has asked the additional chief secretary & DGP to identify the police personnel who misbehaved with MLAs in the Assembly on March 23 & submit a report to him: Bihar Assembly PRO