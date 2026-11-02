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बिहार: आईपीएस भानु प्रताप और पत्नी पूजा के विवाद में नया मोड़, बच्ची से मिलने का आरोप; पुलिस मुख्यालय पर सवाल

Mon, 02 Nov 2026 05:13 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: शबाहत हुसैन Updated Mon, 02 Nov 2026 05:13 PM IST
सार

आईपीएस भानु प्रताप सिंह और उनकी पत्नी पूजा के पारिवारिक विवाद में नया मोड़ आया है। पूजा ने पुलिस मुख्यालय पर न्याय नहीं मिलने और बच्ची से मिलने नहीं देने का आरोप लगाया है। पति से बातचीत भी नहीं हो सकी।

 

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Bihar: New twist in the dispute involving IPS Bhanu Pratap and his wife Pooja; allegations of meeting the chil
पुलिस मुख्यालय के बाहर पत्नी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिहार पुलिस के आईपीएस अधिकारी भानु प्रताप सिंह और उनकी पत्नी पूजा के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद में नया मोड़ आ गया है। मामले को लेकर सोमवार को बिहार पुलिस मुख्यालय में हलचल देखने को मिली। पत्नी पूजा की शिकायत के बाद भानु प्रताप सिंह को भी मुख्यालय बुलाया गया। हालांकि, पूजा का आरोप है कि मुख्यालय पहुंचने के बावजूद उनकी शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई और वह अपने पति से बातचीत भी नहीं कर सकीं।

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पूजा के अनुसार, उन्हें उम्मीद थी कि पुलिस मुख्यालय में उनकी शिकायत पर सुनवाई होगी और उन्हें अपनी बच्ची से मिलने का अवसर मिलेगा। लेकिन उनका आरोप है कि भानु प्रताप सिंह मुख्यालय पहुंचे, मगर अपनी बच्ची को साथ लेकर नहीं आए। पूजा ने दावा किया कि उन्हें अपनी ही बच्ची से मिलने नहीं दिया जा रहा है।

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पूजा ने पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अधिकारी भानु प्रताप सिंह के पक्ष में काम कर रहे हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। पूजा के मुताबिक, उन्हें सोमवार को मुख्यालय बुलाया गया था, लेकिन वहां भानु प्रताप सिंह से उनकी किसी तरह की बातचीत नहीं हो सकी।

फिलहाल, इस मामले में पूजा की ओर से लगाए गए आरोपों पर पुलिस मुख्यालय और आईपीएस अधिकारी भानु प्रताप सिंह का पक्ष सामने आना बाकी है। अब देखना होगा कि इस पारिवारिक विवाद में आगे क्या कार्रवाई होती है और पूजा को अपनी बच्ची से मिलने के मामले में क्या राहत मिलती है।

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