फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   bihar-nalanda-harnaut-road-accident-three-killed-two-injured-bike-collides-with-divider

बिहार न्यूज: एक बाइक, पांच दोस्त और मौत का सफर! डिवाइडर से टकराई बाइक, तीन किशोरों की दर्दनाक मौत

Wed, 04 Nov 2026 08:48 AM IST
पटना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नालंदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नालंदा Published by: पटना ब्यूरो Updated Wed, 04 Nov 2026 08:48 AM IST
सार

बिहार के नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात भीषण सड़क हादसे में तीन किशोरों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा एनएच पर पिलर संख्या 51 के पास हुआ, जहां सड़क पर अचानक कुत्ता आ जाने से बाइक चालक संतुलन खो बैठा और बाइक डिवाइडर से टकरा गई।

विज्ञापन
bihar-nalanda-harnaut-road-accident-three-killed-two-injured-bike-collides-with-divider
अस्पताल के बाहर मौजूद लोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बिहार के नालंदा जिले में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन किशोरों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा हरनौत थाना क्षेत्र में एनएच पर पिलर संख्या 51 के पास हुआ, जहां पांच किशोरों से भरी एक अनियंत्रित बाइक सड़क किनारे बने डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार सभी पांचों किशोर उछलकर दूर जा गिरे। हादसे में दो सहोदर भाइयों की भी मौत हो गई। घटना के बाद हरनौत बाजार में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं, मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है।

विज्ञापन

अचानक सामने आया कुत्ता, बचाने की कोशिश में डिवाइडर से टकराई बाइक

अस्पताल में भर्ती घायल अमित कुमार ने बताया कि मंगलवार देर रात सभी दोस्त एक ही बाइक पर सवार होकर बाजार की ओर घूमने निकले थे। बाइक गौतम कुमार चला रहा था। जैसे ही वे एनएच पर पिलर संख्या 51 के पास पहुंचे, अचानक सड़क पर एक कुत्ता सामने आ गया।

विज्ञापन

कुत्ते को बचाने की कोशिश में बाइक चालक ने संतुलन खो दिया। रफ्तार तेज होने के कारण बाइक सीधे सड़क किनारे बने डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार सभी पांचों किशोर उछलकर दूर जा गिरे और अचेत हो गए।

विज्ञापन
विज्ञापन

पटाखे फोड़ने के बाद बाइक लेकर निकले थे सभी दोस्त

मृतक गौतम के भतीजे गुड्डू ने बताया कि रात में सभी लड़के घर के पास पटाखे फोड़ रहे थे। इसके बाद वे अचानक बाइक लेकर घूमने निकल गए। कुछ ही देर बाद परिजनों को सूचना मिली कि उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई है।

सूचना मिलते ही परिजन आनन-फानन में घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को कल्याण बिगहा रेफरल अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सकों ने गौतम कुमार और अभिमन्यु को मृत घोषित कर दिया। वहीं, तीन अन्य घायल अनीश, अमित और रवि को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां इलाज के दौरान अनीश कुमार ने भी दम तोड़ दिया।

मृतकों की हुई पहचान, दो सहोदर भाइयों की भी मौत

हादसे में जान गंवाने वाले तीनों किशोरों की पहचान हो गई है। इनमें हरनौत थाना क्षेत्र के सबनहुआडीह गांव निवासी स्वर्गीय विलास यादव के 19 वर्षीय पुत्र गौतम कुमार और हरनौत के आदर्शनगर निवासी दो सहोदर भाई 15 वर्षीय अभिमन्यु उर्फ मनु और 13 वर्षीय अनीश कुमार शामिल हैं।
वहीं, हादसे में घायल हरनौत निवासी 14 वर्षीय अमित कुमार और रवि कुमार की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों का बिहारशरीफ सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है।

किराना दुकान में साथ काम करते थे गौतम और दोनों भाई

मृतक सहोदर भाइयों अभिमन्यु और अनीश के पिता हरनौत बाजार में किराना दुकान चलाते हैं। गौतम कुमार भी इसी दुकान में काम करता था। एक ही हादसे में तीन किशोरों की मौत और एक परिवार के दो बेटों के चले जाने की खबर से पूरे हरनौत बाजार में मातम छा गया।


घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। आसपास के लोग भी इस हादसे से स्तब्ध हैं। दो सहोदर भाइयों की एक साथ मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

क्या बोले हरनौत थानाध्यक्ष?

घटना के संबंध में हरनौत थानाध्यक्ष मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। परिजनों की ओर से आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed