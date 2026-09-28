बिहार: गंडक नदी खतरे के निशान से डेढ़ मीटर ऊपर, रात में 50 सेंटीमीटर बढ़ने की आशंका; सीएम ने दिए निर्देश
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। डुमरिया घाट पर गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से डेढ़ मीटर ऊपर मिला। उन्होंने निगरानी, नाइट पेट्रोलिंग और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए।
विस्तार
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को बिहार के बाढ़ प्रभावित वैशाली, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने गोपालगंज के डुमरिया घाट पहुंचकर गंडक नदी के बढ़े जलस्तर का स्थल निरीक्षण भी किया।
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि डुमरिया घाट के पास गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब डेढ़ मीटर ऊपर है। रात में जलस्तर करीब 50 सेंटीमीटर और बढ़ने की संभावना है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित और निचले इलाकों की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्यों में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और प्रभावित लोगों तक जरूरी सुविधाएं समय पर पहुंचाई जाएं।
पढे़ं: मेडिकल छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़े, पुलिस से झड़प; क्या है BUHS छात्रों की मांग
उन्होंने जल संसाधन विभाग को तटबंधों की लगातार निगरानी करने और रात में पेट्रोलिंग कराने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ बेहतर समन्वय बनाकर जरूरत के अनुसार तुरंत कार्रवाई करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविर और सामुदायिक रसोई के जरिए लोगों को भोजन और जरूरी राहत उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों से राहत एवं बचाव कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा।