बिहार: अनंत सिंह का शक्ति प्रदर्शन, सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे; फूलों की बारिश कर हुआ स्वागत

बिहार के पूर्व विधायक अनंत सिंह के बक्सर पहुंचने पर समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। दलसागर टोल प्लाजा से लेकर बक्सर गोलंबर तक उनके काफिले के साथ समर्थकों की भारी भीड़ जुटी रही। इस दौरान लोग उनकी गाड़ी तक पहुंचकर माला पहनाने के लिए एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते नजर आए। समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की।

दलसागर से अनंत सिंह का काफिला बक्सर शहर की ओर रवाना हुआ। बक्सर गोलंबर पहुंचने पर समर्थकों ने जेसीबी के जरिए उन पर फूलों की बारिश की। इसके बाद वीर कुंवर सिंह चौक पहुंचकर उन्होंने वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। पूरे रास्ते काफिले के साथ लोगों का उत्साह और भीड़ बनी रही।

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इसके बाद उनका काफिला चरित्रवन स्थित स्वामी सहजानंद सरस्वती आश्रम पहुंचा। यहां लोगों ने चांदी का मुकुट पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। अनंत सिंह ने आश्रम परिसर में स्थापित प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को अपनी बेटी की शादी में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया।

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पोस्टर-होर्डिंग से पटा शहर, युवाओं में दिखा उत्साह

अनंत सिंह के आगमन को लेकर बक्सर शहर से लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा तक स्वागत की व्यापक तैयारियां की गई थीं। जगह-जगह पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए थे। पोस्टरों में अनंत सिंह की मूंछों पर ताव देते हुए तस्वीर आकर्षण का केंद्र बनी रही। कई पोस्टरों में स्थानीय युवाओं ने भी अपनी तस्वीरें लगाई थीं। उनके आगमन को लेकर ब्रह्मर्षि समाज के लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला।

काफिले से लगा जाम, राजनीतिक चर्चाएं भी तेज

अनंत सिंह के काफिले के गुजरने के दौरान बक्सर-कोचस स्टेट हाईवे पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और जाम की स्थिति बन गई। उनके आगमन को लेकर शहर में राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। हालांकि, उनका यह दौरा मुख्य रूप से बेटी की शादी का निमंत्रण देने और सामाजिक मुलाकातों से जुड़ा बताया जा रहा है। इसके बावजूद शहर से लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा तक स्वागत की तैयारियों और समर्थकों की भारी भीड़ ने इस दौरे को राजनीतिक दृष्टि से भी चर्चा का विषय बना दिया।