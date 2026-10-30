बिहार: पटना में सडक पर उतरे अभाविप के कार्यकर्ता, 'लोकतंत्र बचाने और अराजकता रोकने की अपील

पटना में शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) का विशाल विरोध प्रदर्शन जारी है। 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता रोको' के आह्वान पर परिषद के कार्यकर्ता और विद्यार्थी सड़क पर उतरकर मार्च निकाल रहे हैं। प्रदर्शन गांधी मैदान से शुरू होकर इनकम टैक्स चौराहे तक जा रहा है। कार्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष यश डबास भी शामिल हुए हैं। अभाविप का कहना है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, गरिमा और मर्यादा का सम्मान जरूरी है। संगठन इस प्रदर्शन के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जागरूकता बढ़ाने और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का संदेश दे रहा है।

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