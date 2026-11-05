पटना में आज: MLC चुनाव पर जदयू का महामंथन, भूपेंद्र यादव क्या खुलासा करेंगे? बेल्ट्रॉन अभ्यर्थियों का प्रदर्शन

पटना में आज का दिन राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों के लिहाज से अहम रहने वाला है। बिहार विधान परिषद चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने महाबैठक बुलाई है। प्रदेश कार्यालय में होने वाली इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत वरिष्ठ नेता, विधायक और विधान परिषद के सदस्य शामिल होंगे। बैठक में उन सीटों पर चुनावी प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी, जहां जदयू ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। वहीं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी आज पटना पहुंचेंगे। वह एक होटल में प्रेस वार्ता कर विपक्ष के खिलाफ अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी ज्वाइनिंग लेटर की मांग को लेकर गर्दनीबाग धरनास्थल पर प्रदर्शन करेंगे।

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पटना के गर्दनीबाग धरनास्थल पर आज बेल्ट्रॉन अभ्यर्थी एक बार फिर प्रदर्शन करेंगे। अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग ज्वाइनिंग लेटर जारी करने की है। उनका कहना है कि वे पिछले कई महीनों से नौकरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पहले भी धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। दिवाली तक नियुक्ति की उम्मीद लगाए बैठे अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी मांग पूरी नहीं होने के कारण उन्हें आंदोलन जारी रखना पड़ रहा है।बिहार विधान परिषद चुनाव में पार्टी को मिली हार के बाद जदयू आज समीक्षा बैठक करेगा। पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में दोपहर 12 बजे से महाबैठक शुरू होगी, जो शाम पांच बजे तक चल सकती है। बैठक में उन सभी सीटों के चुनाव परिणामों की समीक्षा की जाएगी, जहां जदयू ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, वरिष्ठ नेता, विधान परिषद सदस्य, चुनाव लड़ चुके उम्मीदवार, विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। चुनाव में हार के कारणों और संगठन की भूमिका पर चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक में चुनावी प्रदर्शन को लेकर पार्टी के भीतर मंथन होगा।केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज पटना पहुंचेंगे। वह दोपहर दो बजे शहर के एक होटल में प्रेस वार्ता करेंगे। इस दौरान वह विपक्ष को लेकर अपनी बात रखेंगे और कुछ खुलासे कर सकते हैं। बिहार की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के बीच उनकी इस प्रेस वार्ता पर भी राजनीतिक गलियारे की नजर रहेगी।