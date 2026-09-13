बिहार: अररिया में मिट्टी के ढेर का कहर, दबने से दो मासूमों की मौत; शव रख ग्रामीणों ने दो घंटे जाम किया हाईवे

बिहार के अररिया जिले के नरपतगंज नगर पंचायत के वार्ड-1 स्थित धरहरा गांव में मिट्टी के ढेर के धंसने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसे के दौरान चार बच्चे मिट्टी के ढेर में दब गए थे, जिनमें से दो बच्चों को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

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