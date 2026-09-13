बिहार: अररिया में मिट्टी के ढेर का कहर, दबने से दो मासूमों की मौत; शव रख ग्रामीणों ने दो घंटे जाम किया हाईवे
अररिया के नरपतगंज नगर पंचायत के धरहरा गांव में मिट्टी का ढेर धंसने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसे में चार बच्चे दब गए थे, जिनमें दो को सुरक्षित बचा लिया गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव रखकर फोरलेन हाईवे करीब दो घंटे तक जाम रखा।
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बिहार के अररिया जिले के नरपतगंज नगर पंचायत के वार्ड-1 स्थित धरहरा गांव में मिट्टी के ढेर के धंसने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसे के दौरान चार बच्चे मिट्टी के ढेर में दब गए थे, जिनमें से दो बच्चों को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
घटना के बाद गांव में मातम पसर गया। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने दोनों बच्चों के शवों को सड़क पर रखकर फोरलेन हाईवे जाम कर दिया। करीब दो घंटे तक हाईवे पर आवागमन बाधित रहा, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई।
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जाम की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। बाद में विधायक के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम हटा लिया। इसके बाद हाईवे पर यातायात सामान्य हो सका।