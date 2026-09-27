बिहार: नेपाल में भारी बारिश से गंडक उफान पर, वाल्मीकिनगर बराज में पांच लाख क्यूसेक तक पानी आने की आशंका

बारिश ने एक बार फिर से लोगों की चिंताए बिहार में बढ़ा दी है। वहीं, पटना में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि नेपाल में गंडक नदी के जल अधिग्रहण क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में वर्षापात सामान्य से काफी अधिक रहा है। वर्तमान में गंडक नदी पर स्थित वाल्मीकिनगर बराज पर 27 सितंबर 2026 को पूर्वाह्न 11 बजे 4,24,000 क्यूसेक जलश्राव प्रवाहित हुआ और इसकी प्रवृत्ति बढ़ने की है। उक्त प्रवाहित जलश्राव के मद्देनजर सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड में रखा गया है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वाल्मीकिनगर बराज से लगभग 80 किलोमीटर ऊपर नेपाल के देवघाट गेज स्थल पर दर्ज वर्तमान जलस्तर के अनुरूप वाल्मीकिनगर बराज पर लगभग 5 लाख क्यूसेक या उससे अधिक जलश्राव शाम तक आने की संभावना है। ज्ञातव्य है कि यह जलश्राव वर्ष 2024 के अधिकतम जलश्राव 5,62,500 क्यूसेक की तुलना में कम रहने की संभावना है। इसके बावजूद विभाग द्वारा सतत निगरानी एवं चौकसी बरती जा रही है।

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उन्होंने बताया कि तटबंधों के बेहतर पर्यवेक्षण के लिए गंडक नदी के दोनों तटबंधों पर अतिरिक्त अभियंताओं की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी अभियंताओं को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहते हुए लगातार चौकसी एवं निगरानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

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उन्होंने अभियंताओं को निर्देश देते हुए कहा कि इस संबंध में बरती जाने वाली किसी भी प्रकार की शिथिलता को अक्षम्य मानते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल गंगा नदी का जलस्तर कम रहने के कारण गंडक नदी के जल की निकासी गंगा में सुचारू रूप से होने की स्थिति बन रही है, जिससे व्यापक जलजमाव या गंभीर बाढ़ का खतरा नहीं होने की संभावना प्रतीत होती है।

उन्होंने कहा कि वैसे प्रकृति की स्थिति का शत-प्रतिशत पूर्वानुमान करना कठिन है, लेकिन वर्तमान में स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि बिल्कुल घबराएं नहीं, केवल सतर्क और सजग रहने की जरूरत है।