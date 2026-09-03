मोतिहारी में भीषण सड़क हादसा: ट्रक को ओवरटेक करते बाइक सवारों की मौत; कार सवार समेत दो गंभीर

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मोतिहारी के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के बनकट स्थित नेशनल हाईवे पर गुरुवार शाम करीब सात बजे हुए भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों का उपचार जारी है।