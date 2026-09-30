मुजफ्फरपुर में गंडक का कहर: खतरे के निशान से 78 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा पानी; थाना परिसर में घुसा बाढ़ का पानी

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में नारायणी नदी यानी गंडक नदी के जलस्तर में इजाफा जारी है। जिला प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, गंडक नदी का जलस्तर आज बुधवार सुबह 55.20 मीटर दर्ज किया गया है, जबकि खतरे का निशान 54.42 मीटर है। बीते तीन दिनों से गंडक नदी के जलस्तर में लगातार इजाफे के कारण जिले के साहेबगंज प्रखंड के बाद अब पारू और सरैया प्रखंड में भी बाढ़ ने तेजी से दस्तक दे दी है।

सरैया प्रखंड क्षेत्र में जहां रेवा घाट और उसके आसपास बाढ़ का पानी तेजी से कटाव कर रहा है और ग्रामीणों के घरों में प्रवेश कर रहा है, वहीं पारू प्रखंड के चांद केवड़िया पंचायत के अलावा चक्की सुगहपुर पंचायत में भी बाढ़ का कहर बरप रहा है। इसी दौरान नव-निर्माणाधीन चक्की सुगहपुर थाना परिसर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है और थाना परिसर में नाव चलने की स्थिति बन गई है।

विज्ञापन

इसके साथ ही पारू प्रखंड में गंडक नदी के पानी में तेजी से हो रहे इजाफे ने ग्रामीणों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है। वहीं, बाढ़ के कारण इलाके में एक बार फिर दहशत का माहौल बन गया है। सरैया, पारू और साहेबगंज प्रखंड अब बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बाढ़ का कहर है और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

गंडक नदी के जलस्तर में इजाफे के कारण पारू प्रखंड में नव-निर्माणाधीन चक्की सुगहपुर थाना टापू में तब्दील हो गया है। पूरे थाना परिसर में लबालब पानी भरा हुआ है, जिसके कारण लोगों को आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, थाना परिसर में खड़े पुलिस के वाहन भी डूब गए हैं। लगातार बढ़ रहे पानी को देखते हुए अब नाव की व्यवस्था कराई जा रही है, ताकि थाने का कामकाज जारी रहे और फरियादियों को आने-जाने में किसी तरह की बाधा न हो।

गंडक नदी के जलस्तर में लगातार तेजी से हो रहे इजाफे को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कम्युनिटी किचन शुरू कराया गया है और अधिकारियों को लगातार निगरानी करने के लिए कहा गया है। खुद डीएम कुमार गौरव इसकी लगातार निगरानी कर रहे हैं और सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहकर काम करने के लिए कहा गया है।