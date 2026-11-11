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बिहार में भीषण सड़क हादसा: छठ मनाने घर लौट रही युवती और ऑटो चालक की मौत, तीन घायल

Wed, 11 Nov 2026 03:46 PM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला,मुजफ्फरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,मुजफ्फरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Wed, 11 Nov 2026 03:46 PM IST
सार

मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 22 वर्षीय युवती निशु कुमारी और ऑटो चालक अजय कुमार की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए।

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Muzaffarpur Bihar news : two died and three injured in road accident all return home to chhath pooja
भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई।

विस्तार
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मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के भेरगरहा डिहुली के पास भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक युवती और ऑटो चालक शामिल हैं। मृतकों की पहचान सकरा थाना क्षेत्र निवासी 22 वर्षीय निशु कुमारी और मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कन्हौली मठ निवासी 20 वर्षीय अजय कुमार के रूप में हुई है।

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इस घटना के बाद परिजनों में चीख-पुकार मची हुई है। वहीं, हादसे में मृतका की दो बहनें और ऑटो चालक का एक सहयोगी घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने दुर्घटना को अंजाम देने वाले वाहन को जब्त कर लिया है।

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घटना को लेकर मृतका के पिता नरेश कुमार राम ने बताया कि उनकी तीनों बेटियां बुधवार सुबह चार बजे ट्रेन से मुजफ्फरपुर पहुंची थीं। सभी ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से एक ऑटो बुक किया और छठ पर्व मनाने के लिए अपने घर जा रही थीं। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ऑटो में सवार तीनों बेटियां और दो अन्य लोग सड़क पर गिर गए। इस हादसे में सभी गंभीर रूप से जख्मी हो गए।

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जानकारी मिलने पर परिजन आनन-फानन में अस्पताल पहुंचे, जहां बड़ी बेटी को श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एसकेएमसीएच) रेफर किया गया। हालांकि, इलाज के दौरान निशु कुमारी की मौत हो गई, जबकि उनकी दोनों छोटी बहनों का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। मृतका निशु सबसे बड़ी बहन थी। वह दिल्ली में रहकर पढ़ाई करने के साथ ही एक अस्पताल में नर्सिंग का काम करती थी।



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उनकी दोनों छोटी बहनें पढ़ाई कर रही हैं। इनमें से एक इंटरमीडिएट और दूसरी मैट्रिक की छात्रा है। बड़ी बहन निशु की शादी की बात भी चल रही थी, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया। वहीं, मृतक अजय कुमार के भाई ने बताया कि उनका छोटा भाई बुधवार सुबह ऑटो में सवार यात्रियों को छोड़ने के लिए निकला था। इसी दौरान यह हादसा हो गया। उसने चार महीने पहले ही ऑटो खरीदा था। हादसे में उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

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