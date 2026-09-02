बिहार: तेज रफ्तार बाइक ने महिला को मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत; शव सड़क पर रखकर हंगामा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Wed, 02 Sep 2026 11:05 PM IST
सार
मुजफ्फरपुर के लक्ष्मी चौक पर तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से 40 वर्षीय शोभा देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया। महिला की मौत से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव सड़क पर रखकर जाम कर दिया।
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विस्तार
मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के अति व्यस्त चौराहे लक्ष्मी चौक पर सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई। महिला की मौत की खबर सुनकर स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई और हंगामा मच गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बाइक सवार युवक ने सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मार दी। इस टक्कर में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
शव को सड़क पर रखकर सड़क जाम की
घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों और महिला के परिजनों ने मृतका के शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया। मृतका की पहचान बसंत शाह की 40 वर्षीय पत्नी शोभा देवी के रूप में हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
बाइक सवार युवक ने मारी टक्कर
घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला अपने घर के लिए चाय लेकर लौट रही थी और सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार युवक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिर पड़ी और गंभीर रूप से जख्मी हो गई। वहीं, घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार युवक मौके से भागने में सफल रहा।
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घायल महिला को आनन-फानन में इलाज के लिए पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा शुरू कर दिया और कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलते ही ब्रह्मपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने के साथ मामले की जांच शुरू कर दी।
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शव को सड़क पर रखकर सड़क जाम की
घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों और महिला के परिजनों ने मृतका के शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया। मृतका की पहचान बसंत शाह की 40 वर्षीय पत्नी शोभा देवी के रूप में हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
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बाइक सवार युवक ने मारी टक्कर
घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला अपने घर के लिए चाय लेकर लौट रही थी और सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार युवक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिर पड़ी और गंभीर रूप से जख्मी हो गई। वहीं, घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार युवक मौके से भागने में सफल रहा।
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घायल महिला को आनन-फानन में इलाज के लिए पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा शुरू कर दिया और कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलते ही ब्रह्मपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने के साथ मामले की जांच शुरू कर दी।