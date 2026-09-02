बिहार: तेज रफ्तार बाइक ने महिला को मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत; शव सड़क पर रखकर हंगामा

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घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों और महिला के परिजनों ने मृतका के शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया। मृतका की पहचान बसंत शाह की 40 वर्षीय पत्नी शोभा देवी के रूप में हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला अपने घर के लिए चाय लेकर लौट रही थी और सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार युवक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिर पड़ी और गंभीर रूप से जख्मी हो गई। वहीं, घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार युवक मौके से भागने में सफल रहा।ये भी पढ़ें-घायल महिला को आनन-फानन में इलाज के लिए पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा शुरू कर दिया और कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलते ही ब्रह्मपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने के साथ मामले की जांच शुरू कर दी।