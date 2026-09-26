बिहार: मुजफ्फरपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके वालों ने पति-ससुराल पर लगाए गंभीर आरोप

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मृतका की मां बबीता देवी ने आरोप लगाया कि आंचल की शादी करीब चार साल पहले संतलाल से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष की ओर से पैसे और गहनों की मांग की जा रही थी। परिजनों का आरोप है कि पिछले एक साल से यह मांग लगातार की जा रही थी।बबीता देवी ने बताया कि मंगलवार रात से उनकी बेटी का फोन नहीं लग रहा था। इसके बाद उन्होंने दूसरी बेटी को फोन किया। उसने गांव के एक परिचित से संपर्क किया तो आंचल की मौत की जानकारी मिली। परिजन मौके पर पहुंचे तो आंचल का शव कमरे में पड़ा था और घर पर ससुराल पक्ष का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि आंचल के शरीर से उसके गहने गायब थे। मायके वालों ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।मनियारी थाना पुलिस के अनुसार, महिला का शव ससुराल के कमरे में संदिग्ध स्थिति में मिला है। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि मौत के वास्तविक कारण की पुष्टि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोग फरार हैं। मायके वालों की ओर से लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद महिला की मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो पाएगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।