बिहार: मुजफ्फरपुर में रिटायर्ड अधिकारी के घर भीषण चोरी, 12 लाख के गहने और नकदी ले गए चोर

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के महमदपुर बलमी गांव में चोरों ने सेवानिवृत्त भू-गर्भ विभाग के अधिकारी के घर में भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर से 12 लाख रुपये से अधिक के गहने, 2.5 लाख रुपये से अधिक के कीमती कपड़े और करीब 40 हजार रुपये नकद ले गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आक्रोश जताया है।

घटना मोतीपुर-साहेबगंज मुख्य सड़क मार्ग के किनारे स्थित घर में हुई। सूचना मिलने के बाद मोतीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने मामले में दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

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पीड़ित परिवार के सदस्यों ने बताया कि पूरा परिवार कोलकाता में रहता है और पर्व-त्योहार के दौरान ही गांव आता-जाता है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार के सदस्य कोलकाता से गांव पहुंचे। उन्होंने बताया कि करीब 10 साल पहले यह घर बनाया गया था और इससे पहले यहां चोरी की कोई घटना नहीं हुई थी। परिवार ने स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की।चोरों ने बेहद शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि वे छत की सीढ़ी के पास बने करीब ढाई फीट के वेंटिलेटर के रास्ते घर में दाखिल हुए। इसके बाद खंती की मदद से घर में प्रवेश किया और एक-एक कमरे को खंगालकर चोरी की। चोरों ने पीछे की ओर स्थित किचन के कमरे का दरवाजा भी खोल दिया और वहां रखा सामान भी ले गए। वारदात के बाद चोर कमरों के ताले टेबल पर रखकर फरार हो गए।मोतीपुर थाना अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की है। मामले की जांच के लिए डॉग स्क्वायड की टीम को बुलाया गया है। पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं और एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया जा रहा है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित परिवार से लिखित शिकायत देने को कहा गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जल्द ही चोरी में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद करने का प्रयास कर रही है।