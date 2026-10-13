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बिहार: बंद कमरे में मिला 25 वर्षीय युवक का शव, एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य

Tue, 13 Oct 2026 02:12 PM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Tue, 13 Oct 2026 02:12 PM IST
सार

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। साहेबगंज बाजार के समीप रहने वाले राजा कुमार का शव कमरे में फंदे से लटका मिला।

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Muzaffarpur Bihar news :grocery merchant son took his own life by hanging himself
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज बाजार के समीप 25 वर्षीय राजा कुमार का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला। वह किराना कारोबारी बालेंद्र साह का बेटा था और पिता के साथ व्यवसाय करता था। देर रात तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों को संदेह हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजकर जांच शुरू कर दी है।

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दरवाजा तोड़कर कमरे में पहुंची पुलिस
मृतक की पहचान राजा कुमार (25), पिता बालेंद्र साह, निवासी सुखनन मठ के समीप, साहेबगंज नगर परिषद क्षेत्र के रूप में हुई है। राजा किराना कारोबारी का बेटा था और अपने पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बंटाता था।
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जानकारी के अनुसार, देर रात तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों को संदेह हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर देखा। वहां राजा का शव फंदे से लटका मिला। शव देखकर परिजनों में चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया।
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पांच साल पहले हुई थी शादी
स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, राजा की शादी करीब पांच साल पहले हुई थी और उसकी कोई संतान नहीं थी। ग्रामीणों का कहना है कि वह पिछले कई महीनों से तनाव में रह रहा था। हालांकि, तनाव के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। फिलहाल परिजनों ने मामले को लेकर कुछ भी कहने से इनकार किया है। पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है।

एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य
साहेबगंज थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि युवक का कमरा अंदर से बंद है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो युवक का शव फंदे से लटका हुआ मिला।


थाना प्रभारी के अनुसार, प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। घटनास्थल पर एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए और घटनास्थल को सुरक्षित कराया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।

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