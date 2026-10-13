पटना में भीषण सड़क हादसा: कंटेनर की टक्कर से 20 फीट नीचे गिरा ऑटो, युवती समेत दो की मौत

बिहार की राजधानी पटना में जानीपुर थाना क्षेत्र के एनएच-139 पर मंगूपुर के समीप कंटेनर ट्रक और ऑटो के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो सवार युवती और चालक की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कंटेनर की चपेट में आने के बाद ऑटो करीब 20 फीट नीचे गड्ढे में जा गिरा। हादसे में ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार दोनों लोगों की जान चली गई।

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मृतकों की पहचान सोनी कुमारी (करीब 18 वर्ष) और ऑटो चालक विजय सिंह (करीब 45 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों विक्रम थाना क्षेत्र के हथसार गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। डीसीपी ट्रैफिक-3 आशीष कुमार सिंह ने बताया कि दोनों मृतक आपस में रिश्तेदार बताए जाते हैं। हादसे की सूचना मिलते ही जानीपुर थानाध्यक्ष सागर कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जेसीबी की मदद से ऑटो में फंसे दोनों शवों को बाहर निकलवाया। विज्ञापन इस दौरान ट्रैफिक इंस्पेक्टर सुमन प्रसाद, ट्रैफिक प्रभारी देवानंद कुमार, अभिषेक सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। एनएच-139 पर हुए इस भीषण हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। दो लोगों की मौत से उनके परिजनों में शोक का माहौल है।

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