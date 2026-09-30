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बिहार: मुजफ्फरपुर में गंडक का पुराना तटबंध टूटा, नए इलाकों में तेजी से फैल रहा पानी; मौके पर पहुंचे डीएम

Wed, 30 Sep 2026 04:19 PM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुज्जफरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुज्जफरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Wed, 30 Sep 2026 04:19 PM IST
सार

मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड के जयमल डूमरी में गंडक नदी का पुराना तटबंध टूट गया। पानी तेजी से नए इलाकों में फैलने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। डीएम कुमार गौरव ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को अलर्ट किया।

 

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Muzaffarpur Bihar news :gandak river embankment breaches in paru block water spreading rapidly
गंडक नदी का तटबंध टूटा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में गंडक नदी के उफान और लगातार बढ़ते जलस्तर के बीच पारू प्रखंड क्षेत्र के जयमल डूमरी में गंडक नदी का पुराना तटबंध अचानक टूट गया। तटबंध टूटने के बाद नदी का पानी तेजी से नए इलाकों में फैलने लगा, जिससे ग्रामीणों में अफरातफरी मच गई।

तटबंध टूटने के बाद इलाके में जलभराव और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पानी के तेज बहाव के कारण ग्रामीण अपने मवेशियों, खाने-पीने की सामग्री और जरूरी सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुट गए हैं। लोगों को निचले इलाकों से निकलकर ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है।

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घटना की सूचना मिलते ही मुजफ्फरपुर के डीएम कुमार गौरव दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने तटबंध पर रहकर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को पूरी तरह मुस्तैद रहने का निर्देश दिया।

जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग की टीम मौके पर अलर्ट मोड में काम कर रही है। अधिकारियों ने टूटे तटबंध की जल्द मरम्मत के निर्देश दिए हैं। विभाग के अभियंता कटाव रोधी सामग्री और बालू की बोरियों की मदद से तटबंध को मजबूत करने तथा पानी के फैलाव को रोकने के प्रयास में जुटे हैं।

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