फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Muzaffarpur Bihar news : congress chief spokesperson filed his nomination as an independent

बिहार: तिरहुत शिक्षक सीट पर मुकाबला बहुकोणीय, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ निर्दलीय मैदान में उतरे

Sat, 03 Oct 2026 03:46 PM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुज्जफरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुज्जफरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Sat, 03 Oct 2026 03:46 PM IST
सार

तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी मुकाबला बहुकोणीय होता जा रहा है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने शनिवार को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया। भाजपा के नरेंद्र प्रसाद सिंह, जन सुराज के श्याम नंदन यादव और अन्य प्रत्याशियों की मौजूदगी से मुकाबला दिलचस्प हो गया है।

विज्ञापन
Muzaffarpur Bihar news : congress chief spokesperson filed his nomination as an independent
कांग्रेस प्रवक्ता ने भरा निर्दलीय पर्चा

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बिहार के तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मुकाबला दिलचस्प और बहुकोणीय हो गया है। शनिवार को नामांकन के पांचवें दिन बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। इस सीट पर सीपीआई के प्रत्याशी और निवर्तमान एमएलसी संजय कुमार सिंह हैं। राजेश राठौड़ के अब निर्दलीय मैदान में उतरने से मुकाबला कड़ा हो गया है। वहीं, इस चुनाव में महागठबंधन के भीतर सीट पर अलग-अलग दावेदारी का सवाल भी चर्चा में है। हालांकि, राजेश राठौड़ ने इसे गठबंधन में दरार के तौर पर देखने से इनकार किया।

विज्ञापन

उन्होंने कहा कि यह दलगत चुनाव नहीं है, बल्कि इसमें शिक्षक मतदाता अपने मुद्दों और उम्मीदवार के काम को देखकर मतदान करते हैं। हमें शिक्षकों ने मैदान में आने के लिए कहा, इसलिए उनके हक और लड़ाई के लिए आया हूं।

विज्ञापन

कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि वे पिछले एक दशक से शिक्षकों की समस्याओं और मांगों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। शिक्षकों के मुद्दे अब भी गौण होते जा रहे हैं और यही वजह है कि शिक्षक लगातार उन्हें चुनाव मैदान में उतरने के लिए कहते रहे। इसी वजह से उन्होंने तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और आज मैदान में इस चुनाव को लड़ने के लिए आया हूं।

विज्ञापन
विज्ञापन

बिहार के विपक्षी महागठबंधन में मतभेद के सवाल पर उन्होंने कहा कि शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव सामान्य विधानसभा चुनाव से अलग है। यहां मतदाता किसी पार्टी के नाम पर नहीं, बल्कि शिक्षक और स्नातक हितों को ध्यान में रखकर मतदान करते हैं। इसलिए इसका अपनी पार्टी और नियमों से कोई लेना-देना नहीं है।


पिछले चुनाव के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए के उम्मीदवार तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में तीसरे और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में चौथे स्थान पर रहे थे। इससे स्पष्ट है कि इन सीटों पर सिर्फ दल के आधार पर चुनाव नहीं होता। जो उम्मीदवार शिक्षकों और स्नातक मतदाताओं के मुद्दों के लिए काम करने की बात करेगा, उसे ही मतदाताओं का समर्थन मिलेगा।


ये भी पढ़ें- बिहार न्यूज: गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला बेगूसराय, सड़क पर पड़ा मिला वॉशिंग सेंटर संचालक

गौरतलब है कि तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा ने नरेंद्र प्रसाद सिंह को प्रत्याशी बनाया है, जबकि जन सुराज ने श्याम नंदन यादव को मैदान में उतारा है। वहीं, जन सुराज से अलग होकर भूषण झा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही निवर्तमान विधान पार्षद संजय कुमार सिंह, जो सीपीआई से जुड़े हैं, भी इस सीट से चुनाव मैदान में हैं और उनके पांच अक्तूबर को नामांकन दाखिल करने की बात है। नामांकन की अंतिम तिथि 6 अक्तूबर है। यहां 23 अक्तूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना होगी।

 

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed