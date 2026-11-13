छठ के नहाय-खाय पर हादसा: गंगा में डूबे दो किशोर, एक को बचाया; दूसरे की तलाश जारी

बिहार के मुंगेर में छठ महापर्व के पहले दिन नहाय-खाय पर बड़ा हादसा हो गया। सदर प्रखंड के शंकरपुर गंगा घाट पर शुक्रवार को स्नान करने के दौरान दो किशोर गहरे पानी में डूबने लगे। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए एक किशोर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि दूसरा किशोर गंगा की तेज धारा में बह गया। लापता किशोर की पहचान 16 वर्षीय रमन कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद घाट पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस, गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम ने उसकी तलाश शुरू कर दी है।

गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को लोक आस्था के चार दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत नहाय-खाय के साथ हुई। पर्व को लेकर जिले के अलग-अलग गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही थी। इसी दौरान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शंकरपुर गंगा घाट पर दो किशोर स्नान करने पहुंचे थे।

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दोनों धीरे-धीरे गहरे पानी की ओर चले गए। इसी बीच पानी की गहराई और तेज बहाव के कारण उनका संतुलन बिगड़ गया और वे डूबने लगे। दोनों को डूबता देख घाट पर मौजूद ग्रामीणों ने शोर मचाया और उन्हें बचाने के लिए गंगा में उतर गए। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने एक किशोर को बाहर निकाल लिया, लेकिन दूसरा तेज धारा में बह गया।

ग्रामीणों ने प्रिंस को बचाया, रमन की तलाश जारी

गंगा में लापता किशोर की पहचान शंकरपुर निवासी देवघर ठाकुर के 16 वर्षीय बेटे रमन कुमार के रूप में हुई है। वहीं, ग्रामीणों ने जिस किशोर को बचाया, उसकी पहचान उदय राम के बेटे प्रिंस कुमार के रूप में हुई है।



घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया। टीम ने गंगा में लापता रमन की तलाश शुरू की। काफी देर तक खोजबीन जारी रही, लेकिन किशोर का पता नहीं चल सका।

बेटे के लापता होने की खबर से परिवार में मचा कोहराम

रमन कुमार के गंगा में लापता होने की खबर मिलते ही उसके परिवार में कोहराम मच गया। परिजन और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में घाट पर पहुंच गए। परिवार के लोग बेसब्री से रमन के मिलने का इंतजार करते रहे।

वहीं, छठ महापर्व के दौरान गंगा घाटों पर बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच इस हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गहरे पानी और तेज बहाव वाले घाटों पर स्नान करने के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।