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बिहार: बेगूसराय में पति और बेटी से बिछड़ी महिला मानेसर में मिली, जम्मू-कश्मीर का युवक गिरफ्तार

Sun, 11 Oct 2026 09:37 PM IST
मुंगेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय Published by: मुंगेर ब्यूरो Updated Sun, 11 Oct 2026 09:37 PM IST
सार

बेगूसराय में इलाज कराने और खरीदारी करने आई एक महिला पति और बेटी से अचानक बिछड़ गई। पति के मुताबिक, वह छोला-भटूरा की दुकान पर हाथ धोने की बात कहकर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। कई दिनों की तलाश के बाद पुलिस ने महिला को हरियाणा के गुरुग्राम स्थित मानेसर से बरामद किया।

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Family stops for Chhola-Bhatura; wife goes to wash hands and suddenly vanishes! Woman found in
गिरफ्तार आरोपी युवक सौरभ कुमार

विस्तार
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बेगूसराय के डॉक्टर से इलाज कराने और बाजार में खरीदारी करने बेगूसराय आया एक परिवार उस वक्त मुश्किल में पड़ गया, जब पति और बेटी के साथ मौजूद महिला अचानक लापता हो गई। परिवार दुकान पर छोला-भटूरा खाने के लिए रुका था। पति के मुताबिक, पत्नी हाथ धोने की बात कहकर गई और फिर वापस नहीं लौटी। कई दिनों तक तलाश के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। जांच के दौरान महिला को हरियाणा के गुरुग्राम स्थित मानेसर सेक्टर-1 से बरामद किया गया। मामले में जम्मू-कश्मीर के एक युवक की गिरफ्तारी भी हुई है।
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एक पल में बिछड़ गया परिवार, तलाश में जुटा रहा पति
मामला बेगूसराय जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र के नौला गांव का है। प्रभात कुमार झा के अनुसार, 18 सितंबर को वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ इलाज कराने और खरीदारी के लिए बेगूसराय आए थे। डॉक्टर को दिखाने के बाद परिवार एक दुकान पर छोला-भटूरा खाने पहुंचा। इसी दौरान पत्नी ने हाथ धोने की बात कही और वहां से चली गई। पति को उम्मीद थी कि वह कुछ देर में लौट आएगी, लेकिन इंतजार लंबा होता गया और महिला का कोई पता नहीं चला।
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इसके बाद पति ने आसपास के इलाकों में तलाश की। रिश्तेदारों और परिचितों से भी जानकारी जुटाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार उन्हें पुलिस की मदद लेनी पड़ी।
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घर पहुंचने पर गहने और नकदी गायब होने का दावा
पति ने आरोप लगाया कि पत्नी के लापता होने के बाद जब वह घर लौटे और गोदरेज की जांच की, तो उसमें रखे तीन भर सोने के आभूषण और 1.70 लाख रुपये नहीं मिले। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी अपनी मासूम बेटी को छोड़कर चली गई।

हालांकि, आभूषण और नकदी गायब होने के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। इन तथ्यों की वास्तविकता पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

स्नैपचैट पर बातचीत की आशंका से शुरू हुई जांच
महिला का पता नहीं चलने पर प्रभात कुमार झा ने 2 अक्टूबर को पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने आशंका जताई कि उनकी पत्नी स्नैपचैट के जरिए किसी युवक के संपर्क में थी और संभव है कि वह उसी के साथ चली गई हो। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान महिला के हरियाणा में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गुरुग्राम के मानेसर सेक्टर-1 से बरामद कर लिया।

जम्मू-कश्मीर के युवक की गिरफ्तारी, न्यायालय भेजे गए दोनों
पुलिस ने इस मामले में जम्मू-कश्मीर के अखनूर थाना क्षेत्र के बरई निवासी कुलदीप राज के पुत्र सौरव कुमार को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में एसआई ऋषिकेश भारद्वाज भी शामिल रहे। पुलिस ने महिला और गिरफ्तार युवक को आगे की कानूनी प्रक्रिया तथा बयान दर्ज कराने के लिए बेगूसराय न्यायालय भेजा। मामले में महिला के लापता होने की परिस्थितियों, युवक की भूमिका और पति की ओर से लगाए गए आरोपों की पड़ताल महत्वपूर्ण होगी।


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कई सवालों के जवाब जांच के बाद ही मिलेंगे
एक परिवार के साथ बाजार आई महिला का अचानक लापता होना, दूसरे राज्य से उसकी बरामदगी और एक युवक की गिरफ्तारी ने मामले को चर्चा में ला दिया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में महिला के लापता होने की वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं, पति के आरोपों में कितनी सच्चाई है और बरामदगी के पीछे की पूरी कहानी क्या है? इन सवालों का जवाब जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही सामने आएगा। फिलहाल महिला की बरामदगी और युवक की गिरफ्तारी के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
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