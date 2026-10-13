बिहार: नहर में मिला युवक का शव, हत्या कर फेंकने का आरोप; रातभर तलाशते रहे परिजन

बिहार के जमुई जिले के लछुआड़ थाना क्षेत्र में रजबांध नहर के किनारे मंगलवार सुबह मनोज महतो का शव मिला। वह सोमवार सुबह काम पर जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसके भाई विनोद महतो ने हत्या कर शव नहर में फेंके जाने की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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मामला जमुई जिले के लछुआड़ थाना क्षेत्र का है। मंगलवार सुबह रजबांध नहर के किनारे एक युवक का शव मिलने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान सिकंदरा थाना क्षेत्र के रवई गांव निवासी राजेंद्र महतो के पुत्र मनोज महतो के रूप में हुई है। शव मिलने की खबर फैलते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, जमुई भेजने की प्रक्रिया की गई।मृतक के भाई विनोद महतो के अनुसार, मनोज सोमवार सुबह करीब छह बजे काम पर जाने के लिए घर से निकला था। रात करीब आठ बजे तक उसके वापस नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। इसके बाद परिवार के लोग उसकी तलाश में जुट गए। परिजनों ने आसपास के इलाकों में खोजबीन की। रात करीब 11 बजे तक तलाश करने के बावजूद मनोज का कोई सुराग नहीं मिला। परिवार के लोग पूरी रात उसकी तलाश को लेकर परेशान रहे।विनोद महतो ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब पांच बजे से परिजनों ने एक बार फिर मनोज की तलाश शुरू की। इसी दौरान रजबांध नहर के पास कुछ लोगों ने रात में पानी में किसी चीज को फेंके जाने जैसी आवाज सुनाई देने की बात बताई। इसके बाद नहर में तलाश की गई तो मनोज का शव बरामद हुआ। शव मिलने की खबर से परिवार में मातम छा गया। घटना के बाद इलाके में भी सनसनी फैल गई।मृतक के भाई विनोद महतो ने आशंका जताई है कि मनोज की हत्या कर शव नहर में फेंका गया है। हालांकि, हत्या के आरोप की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से युवक की मौत के कारणों का पता लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि मनोज सोमवार को घर से निकलने के बाद कहां गया था और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई। जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।