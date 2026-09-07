बिहार: अज्ञात पिकअप वाहन ने महिला को रौंदा, मौके पर मौत; आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

मोहनपुर थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर अज्ञात पिकअप वाहन की चपेट में आने से 55 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक पिकअप लेकर फरार हो गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने कोहबरवा-झाझा मुख्य सड़क को जाम कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।

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