फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Munger News ›   Bihar Liquor Traders Pelt Stones at Excise Team in Munger Three Officials and Two Home Guards Injured

बिहार: मुंगेर में शराब कारोबारियों ने उत्पाद विभाग की टीम पर किया पथराव, तीन पदाधिकारी व दो होमगार्ड जवान घायल

Fri, 11 Sep 2026 09:55 AM IST
मुंगेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंगेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंगेर Published by: मुंगेर ब्यूरो Updated Fri, 11 Sep 2026 09:55 AM IST
सार

अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर मुंगेर के लाल दरवाजा इलाके में पथराव कर दिया गया। हमले में तीन पुलिस पदाधिकारी और दो होमगार्ड जवान घायल हुए, जबकि विभाग के वाहन का शीशा भी टूट गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच नामजद आरोपितों में से तीन को गिरफ्तार कर लिया है। 

विज्ञापन
Bihar Liquor Traders Pelt Stones at Excise Team in Munger Three Officials and Two Home Guards Injured
हिरासत में आरोपी व क्षतिग्रस्त वाहन - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अवैध शराब के कारोबार की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची जिला उत्पाद विभाग की टीम पर शराब कारोबारियों ने पथराव कर दिया। अचानक हुए हमले में तीन पुलिस पदाधिकारी और दो होमगार्ड जवानों को हल्की चोटें आईं। पथराव में उत्पाद विभाग के वाहन का शीशा भी क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, दो आरोपित मौके से फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।
विज्ञापन


छापेमारी के लिए मौके पर पहुंची
घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के लाल दरवाजा इलाके की है। बताया जा रहा है कि जिला उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि लाल दरवाजा निवासी विनोद यादव ने श्रीकृष्ण सेतु के पुल संख्या 34 और 35 के समीप स्थित अपने बासा के आसपास अवैध शराब छिपाकर रखी है। सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग के निरीक्षक मद्यनिषेध धर्मवीर कुमार, अवर निरीक्षक पिंटू साह, जमादार रमाकांत राम, बृजमोहन भगत और पुलिस जवानों की टीम छापेमारी के लिए मौके पर पहुंची।
विज्ञापन


सदर अस्पताल में कराया गया घायलों का इलाज
टीम ने विनोद यादव से पूछताछ करने के बाद खेत में बनी झोपड़ी के आसपास जांच शुरू की। इसी दौरान आरोप है कि विनोद यादव के पुत्र विकास यादव उर्फ विपिन कुमार ने पुलिस टीम के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और विकास यादव, धर्मवीर यादव, रौशन कुमार तथा राजेश कुमार ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। अचानक हुए पथराव से मौके पर अफरातफरी मच गई। पुलिस पदाधिकारियों ने हमलावरों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन सभी मौके से भाग निकले। पथराव में उत्पाद विभाग के वाहन का एक शीशा टूट गया। वहीं, अवर निरीक्षक पिंटू साह, जमादार रमाकांत राम, बृजमोहन भगत तथा होमगार्ड जवान विकास कुमार और निषाद कुमार को हल्की चोटें आईं। सभी घायलों का सदर अस्पताल में उपचार कराया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


तीन पुलिस पदाधिकारी और दो होमगार्ड जवानों को आईं चोटें
घटना के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने लाल दरवाजा टीओपी पुलिस के सहयोग से इलाके में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने विनोद यादव और उसके दो पुत्र विकास यादव तथा धर्मवीर यादव को गिरफ्तार कर लिया। तीनों को आगे की कार्रवाई के लिए कोतवाली थाना पुलिस को सौंप दिया गया। सहायक आयुक्त मद्यनिषेध विकेश कुमार ने बताया कि लाल दरवाजा निवासी विनोद यादव और उसके पुत्रों द्वारा दोबारा अवैध शराब का कारोबार शुरू किए जाने की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची थी। छापेमारी के दौरान आरोपितों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें तीन पुलिस पदाधिकारी और दो होमगार्ड जवानों को चोटें आईं। उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस के सहयोग से तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पर हमला करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में कोतवाली थाना में पांच नामजद आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनमें विनोद यादव, उसके पुत्र विकास यादव, धर्मवीर यादव, रौशन कुमार और राजेश कुमार शामिल हैं। विनोद यादव सहित तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि रौशन कुमार और राजेश कुमार फरार हैं।


ये भी पढ़ें-  बिहार: किसानों की शिकायत पर अररिया में खाद कारोबारियों पर शिकंजा, दो प्रतिष्ठानों के गोदामों में छापेमारी

सहायक आयुक्त ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ उत्पाद थाना और कोतवाली थाना में अवैध शराब की खरीद-बिक्री से संबंधित कई मामले पहले से दर्ज हैं। आरोपित पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से अवैध शराब के कारोबार से जुड़े आरोपितों ने पुलिस टीम को भयभीत कर कार्रवाई रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। फरार दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed