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बेगूसराय: जन्माष्टमी मेले में झूला गिरने की अफवाह से मची भगदड़, 15 से अधिक लोग घायल; टूटी बैरिकेडिंग

Wed, 09 Sep 2026 06:25 PM IST
मुंगेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय Published by: मुंगेर ब्यूरो Updated Wed, 09 Sep 2026 06:25 PM IST
सार

बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में जन्माष्टमी मेले के दौरान बुधवार शाम बैरिकेडिंग टूटने के बाद झूला गिरने की अफवाह से अफरा-तफरी मच गई। लोग घबराकर भागने लगे, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, 15 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

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Barricades collapse at Janmashtami fair; stampede triggered by rumor of a ride falling; up to 20 injured.
चेरियां बरियारपुर में झूला टूटने के बाद अफवाह भगदड़

विस्तार
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बिहार के बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर लगे मेले में बुधवार शाम अचानक अफरा-तफरी मच गई। भारी भीड़ के बीच झूले के पास लगी बैरिकेडिंग टूटने के बाद झूला गिरने की अफवाह फैल गई। देखते ही देखते अफवाह का ऐसा असर हुआ कि लोग जान बचाने के लिए भागने लगे और मेले में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस दौरान करीब 15 से 20 लोग घायल हुए हैं।

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बैरिकेडिंग टूटी और कुछ ही सेकेंड में बदल गया माहौल
जन्माष्टमी के अवसर पर चेरिया बरियारपुर में आयोजित मेले में आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। शाम के समय भीड़ काफी अधिक थी। इसी दौरान झूले के समीप लगी बैरिकेडिंग पर भीड़ का दबाव बढ़ गया और वह टूट गई।

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बैरिकेडिंग टूटते ही झूला गिरने की अफवाह भीड़ में फैल गई। अफवाह की सच्चाई जाने बिना लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे। कुछ ही क्षणों में उत्सव का माहौल चीख-पुकार और भगदड़ जैसी स्थिति में बदल गया।

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सुरक्षा इंतजामों पर उठे सवाल
घटना के बाद मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि जब आयोजकों को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और दर्शकों के पहुंचने की जानकारी थी, तो झूले जैसे संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग इतनी मजबूत क्यों नहीं थी?

भीड़ का दबाव बढ़ने पर बैरिकेडिंग टूटना और उसके बाद अफवाह का तेजी से फैल जाना बताता है कि भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा घेरे और अफवाहों पर तत्काल नियंत्रण की व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण है।

बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी अफरा-तफरी की चपेट में
अफरा-तफरी के दौरान लोग एक-दूसरे को धक्का देते हुए सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे। इस दौरान कई लोग गिर पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। भीड़ के दबाव में मेले के आसपास लगे कुछ अस्थायी काउंटर और बैरिकेड भी क्षतिग्रस्त होने की बात सामने आई है। स्थानीय लोगों ने तत्काल घायलों और जमीन पर गिरे लोगों को संभालकर भीड़ से बाहर निकालने में मदद की।

वीडियो में दिखी अफरा-तफरी की तस्वीर
घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने की बात कही जा रही है। वीडियो में मेले के परिसर में लोगों को बदहवास होकर भागते हुए देखा जा सकता है। हालांकि, वीडियो की तारीख, स्थान और पूरे संदर्भ की स्वतंत्र रूप से पुष्टि किया जाना अभी बाकी है।

झूला गिरा था या सिर्फ अफवाह? जांच जरूरी
घटना का सबसे अहम पहलू यह है कि क्या वास्तव में झूला गिरा था या केवल बैरिकेडिंग टूटने के बाद फैली अफवाह के कारण भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई? उपलब्ध जानकारी के अनुसार, झूला गिरने की बात अफवाह बताई जा रही है। इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

पुलिस और प्रशासन द्वारा घटना के कारणों, मेले की सुरक्षा व्यवस्था तथा अफवाह फैलने के पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। घायलों की वास्तविक संख्या और उनकी स्थिति को लेकर भी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।



ये भी पढ़ें- बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग: मंत्री सुमन बोले- ‘नीतीशपुर’ हो नाम, नीतीश कुमार की जन्मभूमि को मिले सम्मान

बड़ा सवाल: हादसा होने का इंतजार क्यों?
यह घटना प्रशासन और मेला आयोजकों के लिए गंभीर चेतावनी है। धार्मिक आयोजनों में हजारों लोगों की भीड़ जुटती है। ऐसे में मजबूत बैरिकेडिंग, अलग-अलग प्रवेश और निकास मार्ग, पर्याप्त पुलिस बल, सीसीटीवी निगरानी, मेडिकल टीम और अफवाहों पर तत्काल नियंत्रण की व्यवस्था जरूरी है।

चेरियां बरियारपुर में झूला टूटने के बाद अफवाह भगढ़ड़

चेरियां बरियारपुर में झूला टूटने के बाद अफवाह भगढ़ड़

 

चेरियां बरियारपुर में झूला टूटने के बाद अफवाह भगढ़ड़

चेरियां बरियारपुर में झूला टूटने के बाद अफवाह भगढ़ड़

 

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