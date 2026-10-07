फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Munger News ›   begusarai bus stand fruit market daylight firing two injured police investigation

बिहार: बेगूसराय में दिनदहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट, फल मंडी में दो को लगी गोली; वारदात के बाद फरार हुए अपराधी

Wed, 07 Oct 2026 11:37 AM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला,बेगूसराय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,बेगूसराय Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Wed, 07 Oct 2026 11:37 AM IST
सार

बेगूसराय बस स्टैंड स्थित फल मंडी में बुधवार सुबह दिनदहाड़े फायरिंग से अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हथियारबंद अपराधियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें एक फल व्यवसायी समेत दो लोग घायल हो गए। दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विज्ञापन
begusarai bus stand fruit market daylight firing two injured police investigation
मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शहर के सबसे व्यस्त और संवेदनशील इलाकों में शामिल बेगूसराय बस स्टैंड स्थित फल मंडी बुधवार सुबह अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठी। दिनदहाड़े हुई फायरिंग में एक फल व्यवसायी समेत दो लोगों के घायल होने की सूचना है। भीड़भाड़ वाले बाजार में हथियारबंद अपराधियों की इस वारदात के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना ने पुलिस की गश्ती और अपराधियों पर नियंत्रण को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

विज्ञापन

फल मंडी में अचानक शुरू हुई फायरिंग

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ अपराधी फल मंडी में पहुंचे और अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ ही क्षणों में गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। फायरिंग होते ही बाजार में मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। गोली लगने से दो लोग घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायलों में एक फल व्यवसायी भी शामिल बताया जा रहा है।

विज्ञापन

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। वहीं, दोनों घायलों को आनन-फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस अब फायरिंग की पूरी घटना और इसमें शामिल आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

व्यस्त इलाके में गोलीबारी से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

बस स्टैंड और फल मंडी जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में सुबह के समय खुलेआम गोलीबारी की घटना ने पुलिस की गश्ती और अपराध नियंत्रण व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों के बीच यह चर्चा है कि आखिर अपराधी हथियार लेकर इतने व्यस्त इलाके में कैसे पहुंचे, गोलीबारी की और वारदात के बाद आसानी से फरार भी हो गए। घटना के बाद फल मंडी के कारोबारियों और आसपास रहने वाले लोगों में डर का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर शहर के प्रमुख व्यावसायिक इलाके में दिनदहाड़े गोली चल सकती है, तो आम लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस की व्यवस्था पर भरोसा कैसे कायम रहेगा।

रंजिश या रंगदारी? हर पहलू से जांच

फायरिंग के पीछे आपसी रंजिश, रंगदारी या किसी अन्य विवाद की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, वारदात की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है। साथ ही घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही गोलीबारी के कारण और इसमें शामिल आरोपियों के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed