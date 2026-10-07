बिहार: बेगूसराय में दिनदहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट, फल मंडी में दो को लगी गोली; वारदात के बाद फरार हुए अपराधी

शहर के सबसे व्यस्त और संवेदनशील इलाकों में शामिल बेगूसराय बस स्टैंड स्थित फल मंडी बुधवार सुबह अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठी। दिनदहाड़े हुई फायरिंग में एक फल व्यवसायी समेत दो लोगों के घायल होने की सूचना है। भीड़भाड़ वाले बाजार में हथियारबंद अपराधियों की इस वारदात के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना ने पुलिस की गश्ती और अपराधियों पर नियंत्रण को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

फल मंडी में अचानक शुरू हुई फायरिंग

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ अपराधी फल मंडी में पहुंचे और अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ ही क्षणों में गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। फायरिंग होते ही बाजार में मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। गोली लगने से दो लोग घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायलों में एक फल व्यवसायी भी शामिल बताया जा रहा है।

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पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। वहीं, दोनों घायलों को आनन-फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस अब फायरिंग की पूरी घटना और इसमें शामिल आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।

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व्यस्त इलाके में गोलीबारी से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

बस स्टैंड और फल मंडी जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में सुबह के समय खुलेआम गोलीबारी की घटना ने पुलिस की गश्ती और अपराध नियंत्रण व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों के बीच यह चर्चा है कि आखिर अपराधी हथियार लेकर इतने व्यस्त इलाके में कैसे पहुंचे, गोलीबारी की और वारदात के बाद आसानी से फरार भी हो गए। घटना के बाद फल मंडी के कारोबारियों और आसपास रहने वाले लोगों में डर का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर शहर के प्रमुख व्यावसायिक इलाके में दिनदहाड़े गोली चल सकती है, तो आम लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस की व्यवस्था पर भरोसा कैसे कायम रहेगा।

रंजिश या रंगदारी? हर पहलू से जांच

फायरिंग के पीछे आपसी रंजिश, रंगदारी या किसी अन्य विवाद की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, वारदात की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है। साथ ही घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही गोलीबारी के कारण और इसमें शामिल आरोपियों के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।