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बिहार: सुपौल जिला परिवहन कार्यालय में 15 हजार रिश्वत लेते डाटा एंट्री ऑपरेटर गिरफ्तार, निगरानी टीम ने दबोचा

Thu, 24 Sep 2026 07:20 PM IST
कोसी ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सुपौल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सुपौल Published by: कोसी ब्यूरो Updated Thu, 24 Sep 2026 07:20 PM IST
सार

सुपौल जिला परिवहन कार्यालय में निगरानी विभाग ने डाटा एंट्री ऑपरेटर नंदलाल कुमार को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र से खरीदी वैगनआर का बिहार नंबर कराने के लिए रिश्वत मांगने की शिकायत पर ट्रैप की कार्रवाई हुई।

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Vigilance team arrests Transport Office operator for accepting bribe in Supaul Bihar news
निगरानी की गिरफ्त में आरोपी ऑपरेटर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सुपौल जिला मुख्यालय स्थित जिला परिवहन कार्यालय में गुरुवार को निगरानी विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए डाटा एंट्री ऑपरेटर नंदलाल कुमार को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया। कार्रवाई के बाद कार्यालय में हड़कंप मच गया।

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निगरानी विभाग के पुलिस उपाधीक्षक विंध्याचल प्रसाद ने बताया कि ललितग्राम थाना क्षेत्र के मधुबनी निवासी मोहम्मद अजहर अली ने विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने महाराष्ट्र से वैगनआर कार खरीदी थी और वाहन के लिए बिहार का नंबर लेने के लिए सुपौल जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन किया था। आरोप है कि आवेदन के निष्पादन के एवज में डाटा एंट्री ऑपरेटर नंदलाल कुमार ने उनसे 15 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी।

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परिवादी रिश्वत नहीं देना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने निगरानी विभाग में शिकायत की। विभागीय स्तर पर शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें रिश्वत मांगने की बात सही पाई गई। इसके बाद निगरानी टीम ने ट्रैप की योजना बनाकर धावा दल का गठन किया।

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कार्यालय कक्ष में रिश्वत लेते पकड़ा
निगरानी विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, कांड के अनुसंधानकर्ता पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार के अनुरोध पर पुलिस उपाधीक्षक विंध्याचल प्रसाद के नेतृत्व में धावा दल गठित किया गया। टीम ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए नंदलाल कुमार को उसके कार्यालय कक्ष में परिवादी से 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपी को भागलपुर स्थित निगरानी के विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

तत्काल कार्रवाई में किसी अन्य की संलिप्तता नहीं
डीएसपी विंध्याचल प्रसाद ने बताया कि तत्काल कार्रवाई में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने नहीं आई है। कार्रवाई के दौरान निगरानी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पटना के पुलिस उपाधीक्षक समेत टीम के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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