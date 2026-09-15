बिहार: सहरसा में पत्रकार से मारपीट के बाद बवाल, कैंडल मार्च में उठा बड़ा सवाल- आखिर कार्रवाई में देरी क्यों?

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हाथों में मोमबत्तियां और बैनर थामे पत्रकारों का कैंडल मार्च जिला परिषद प्रांगण से शुरू हुआ। इसके बाद डीबी रोड और थाना चौक होते हुए यह मार्च वीर कुंवर सिंह चौक पहुंचा, जहां यह नुक्कड़ सभा में तब्दील हो गया। इस दौरान पत्रकारों ने ‘पत्रकारों पर हमला क्यों, जवाब दो-जवाब दो’ के गगनभेदी नारे लगाकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। इंटरनेट मीडिया पर भी इस विरोध प्रदर्शन के वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जहां आम नागरिक और बुद्धिजीवी भी पत्रकारों के समर्थन में उतर आए हैं।प्रदर्शन के दौरान प्रभात खबर सहरसा के ब्यूरो प्रमुख दीपांकर श्रीवास्तव ने प्रशासन के लचर रवैये पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पत्रकार साथी के साथ हुई अमानवीय मारपीट और बदसलूकी के सभी पुख्ता साक्ष्य उपलब्ध हैं। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अगर दोषियों पर अविलंब सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो पत्रकार समाज शांत नहीं बैठेगा और आगे इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं, पत्रकार अमन कुमार ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा, “सदर अस्पताल में डॉक्टरों और छात्रों ने जिस बर्बरता के साथ हमारे साथी पर हमला किया, वह निंदनीय है। घटना के दो-तीन दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस-प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। हमारी मांग है कि इस मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो हम उग्र आंदोलन और अनशन करने को बाध्य होंगे।”ये भी पढ़ें-वीर कुंवर सिंह चौक पर आयोजित नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने दो टूक कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह का हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभा के माध्यम से जिला प्रशासन को कड़ा अल्टीमेटम दिया गया कि यदि सबूतों के आधार पर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया गया, तो आंदोलन की धार और तेज होगी। इसके साथ ही जिले में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है।