फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Saharsa Municipal Commissioner Suspended High Drama as Ward Councillors Lock Office Gates

बिहार: प्रदेश की इस नगर निगम में 8.44 करोड़ की योजनाओं में खेल! नगर आयुक्त सस्पेंड, 46 पार्षदों ने जड़ा ताला

Tue, 03 Nov 2026 07:39 PM IST
कोसी ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहरसा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहरसा Published by: कोसी ब्यूरो Updated Tue, 03 Nov 2026 07:39 PM IST
सार

बिहार के सहरसा नगर निगम में विकास योजनाओं में वित्तीय अनियमितता के आरोप में नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा को निलंबित कर दिया गया है। जांच में 8.44 करोड़ रुपये की चार योजनाओं को 68 टुकड़ों में बांटकर टेंडर प्रक्रिया से बचने का मामला सामने आया।

विज्ञापन
Saharsa Municipal Commissioner Suspended High Drama as Ward Councillors Lock Office Gates
प्रभात कुमार झा (फाइल फोटो)

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सहरसा नगर निगम में करोड़ों रुपये के विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर धांधली और नियमों की अनदेखी के मामले में बिहार सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सहरसा के नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सरकार ने निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय सहरसा से बदलकर आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गयाजी निर्धारित कर दिया है।

विज्ञापन

टेंडर से बचने के लिए चार योजनाओं को 68 टुकड़ों में बांटा
नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से गठित पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। जांच में सामने आया कि नगर निगम क्षेत्र में 8 करोड़ 44 लाख रुपये की लागत वाली चार प्रमुख परियोजनाओं को जानबूझकर 68 छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया था। आरोप है कि ऐसा इसलिए किया गया, ताकि खुली निविदा की पारदर्शी प्रक्रिया को दरकिनार कर अपने चहेतों को काम सौंपा जा सके।

विज्ञापन

21 सितंबर को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में समिति ने प्रभात कुमार झा को सीधे तौर पर वित्तीय गड़बड़ी का दोषी माना। इसके बाद सरकार ने उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की।

विज्ञापन
विज्ञापन

निलंबन के विरोध में भड़के 46 पार्षद, मुख्य गेट पर जड़ा ताला
इधर, नगर आयुक्त के निलंबन की खबर फैलते ही मंगलवार को नगर निगम परिसर में जबरदस्त हंगामा मच गया। सरकार के इस आदेश के खिलाफ विभिन्न वार्डों के पार्षद और उनके प्रतिनिधि नगर आयुक्त के समर्थन में उतर आए। पार्षदों ने निगम कार्यालय पहुंचकर मुख्य प्रवेश द्वार पर बड़ा ताला जड़ दिया और वहीं धरने पर बैठ गए।

अचानक हुई इस तालाबंदी के कारण नगर निगम का पूरा प्रशासनिक कामकाज ठप हो गया। आंदोलनकारी पार्षदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि नगर आयुक्त पर लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनका निलंबन वापस नहीं लिया जाता, तब तक निगम में कामकाज शुरू नहीं होने दिया जाएगा।



ये भी पढ़ें- बिहार: 'पत्नी के चुनाव में खर्च किए 19 करोड़, कांग्रेस ने दिए थे सिर्फ 8 लाख रुपये', अनंत सिंह का दावा

निलंबन के बाद अलर्ट हुईं मेयर, बैकडेट में कट सकते हैं चेक; भुगतान रोकने की मांग
एक तरफ जहां पार्षद निलंबन के विरोध में धरने पर हैं, वहीं दूसरी तरफ सहरसा की महापौर बैन प्रिया ने इस कार्रवाई के तुरंत बाद मोर्चा संभाल लिया। मेयर ने जिलाधिकारी दीपेश कुमार को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखकर वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। मेयर ने पत्र में गंभीर आशंका जताते हुए लिखा कि निलंबन के बाद संबंधित पदाधिकारी द्वारा पिछली तारीख डालकर अवैध भुगतान किया जा सकता है, जिससे नगर निगम के सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने जनहित में मांग की है कि प्रभात कुमार झा द्वारा हस्ताक्षरित सभी चेक और भुगतानों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed