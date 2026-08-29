बिहार राजनीति: 'पहले चिराग इस्तीफा दें, हम पीछे-पीछे चलेंगे', आरक्षण विवाद पर मंत्री संतोष सुमन का करारा जवाब

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डॉ. संतोष कुमार सुमन ने चिराग पासवान के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि जीतन राम मांझी और संतोष सुमन आरक्षण की समीक्षा की मांग करते हैं तो उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर सुमन ने कहा कि चिराग उनके छोटे भाई हैं और उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने उनकी बात का सही अर्थ नहीं समझा है।संतोष सुमन ने स्पष्ट किया कि उनकी मांग आरक्षण समाप्त करने की नहीं है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के भीतर भी कई ऐसे समुदाय हैं जो आज भी विकास की मुख्यधारा से दूर हैं। शिक्षा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक सम्मान और छुआछूत जैसी समस्याओं से वे अब भी जूझ रहे हैं। ऐसे वंचित वर्गों को आगे लाने के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने और लाभ के बेहतर वितरण पर विचार होना चाहिए।उन्होंने कहा कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक आरक्षण का वास्तविक लाभ पहुंचना चाहिए। यदि वर्षों बाद भी कुछ समुदाय शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान से वंचित हैं तो इस पर गंभीरता से विचार करना जरूरी है। यही उनकी मांग का मूल उद्देश्य है।इस्तीफे की मांग पर सुमन ने चुटीले अंदाज में कहा, चिराग हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन उनकी पार्टी बड़ी है। अगर उन्हें लगता है कि इस्तीफा देना चाहिए तो पहले वे इसकी शुरुआत करें, हम लोग उनके पीछे-पीछे चलेंगे। उनके इस बयान को राजनीतिक पलटवार के रूप में देखा जा रहा है।