फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   jehanabad biharsharif new rail line project stuck financial approval low firr today bihar news

बिहार: जहानाबाद-बिहारशरीफ नई रेल लाइन पर वित्तीय अड़चन, 2101 करोड़ की परियोजना को नहीं मिली मंजूरी

Wed, 30 Sep 2026 02:27 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जहानाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जहानाबाद Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 30 Sep 2026 02:27 PM IST
सार

जहानाबाद-बिहारशरीफ के बीच प्रस्तावित 66.600 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की अनुमानित लागत 2,101.85 करोड़ रुपये है। परियोजना की वित्तीय आंतरिक प्रतिफल दर 10 प्रतिशत से कम आंकी गई है। इसी कारण रेलवे के वित्त विभाग से अभी बजट मंजूरी नहीं मिली है।

 

विज्ञापन
jehanabad biharsharif new rail line project stuck financial approval low firr today bihar news
रेलवे स्टेशन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जहानाबाद से बिहारशरीफ के बीच प्रस्तावित नई रेल लाइन के निर्माण की राह में फिलहाल वित्तीय अड़चन सामने आई है। करीब 2,101.85 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 66.600 किलोमीटर लंबी इस रेल परियोजना की वित्तीय आंतरिक प्रतिफल दर (एफआईआरआर) 10 प्रतिशत से कम आंकी गई है। कम वित्तीय प्रतिफल के कारण रेलवे के वित्त विभाग से परियोजना को अभी बजट संबंधी मंजूरी नहीं मिल सकी है।

विज्ञापन

प्रस्तावित रेल लाइन बिहारशरीफ से शुरू होकर सोहसराय, परवलपुर, एकंगरसराय, बंधुगंज, घोसी और काको होते हुए जहानाबाद तक पहुंचेगी। इसके निर्माण से रास्ते में पड़ने वाले कई इलाकों को रेल सुविधा से जोड़ने के साथ बिहारशरीफ और जहानाबाद के बीच सीधा रेल संपर्क विकसित होने की उम्मीद है। हालांकि, परियोजना को धरातल पर उतारने से पहले वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है।

विज्ञापन


पढ़ें: बंद निगमों के कर्मचारियों को मिलेगा एक-एक लाख मुआवजा, तीन महीने में भुगतान के निर्देश

विज्ञापन
विज्ञापन

खर्च के मुकाबले कम आमदनी का अनुमान

नई रेल परियोजनाओं को आगे बढ़ाने से पहले रेलवे निर्माण लागत और संभावित आय का आकलन करता है। इसमें यात्री किराया, माल ढुलाई और परियोजना से होने वाली संभावित आय की तुलना निर्माण एवं संचालन से जुड़े खर्च से की जाती है। इसी आधार पर वित्तीय आंतरिक प्रतिफल दर निर्धारित होती है।

बिहारशरीफ-जहानाबाद रेल परियोजना में अनुमानित खर्च की तुलना में संभावित आय कम रहने के कारण एफआईआरआर 10 प्रतिशत से नीचे आंकी गई है। यही वजह है कि परियोजना को अभी वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल सकी है।

आरटीआई के जवाब में मिली जानकारी
परियोजना की वर्तमान स्थिति से जुड़ी जानकारी जहानाबाद-मखदुमपुर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता दीपक कुमार द्वारा मांगी गई सूचना के जवाब में रेलवे बोर्ड ने उपलब्ध कराई है। जवाब में परियोजना की लंबाई, अनुमानित लागत, वित्तीय प्रतिफल दर और मौजूदा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दी गई है।

रेलवे के वित्त विभाग की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण फिलहाल परियोजना की फाइल आगे नहीं बढ़ सकी है। वित्तीय मंजूरी मिलने के बाद ही फाइल को आगे की कार्रवाई के लिए रेलवे बोर्ड के स्तर पर भेजा जाएगा। ऐसे में प्रस्तावित रेल लाइन के निर्माण की दिशा में अगला कदम वित्त विभाग की स्वीकृति पर निर्भर है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed