फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   gaya dobhi teacher guddi kumari selected for state teacher award 2026 today bihar news

बिहार: खेल-खेल में बच्चों को पढ़ाया, बदली स्कूल की तस्वीर; अब शिक्षिका गुड्डी कुमारी को मिलेगा ये बड़ा सम्मान

Fri, 04 Sep 2026 09:14 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गयाजी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गयाजी Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 04 Sep 2026 09:14 PM IST
सार

गयाजी के डोभी प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय बेहराडीह की प्रभारी प्रधानाध्यापिका गुड्डी कुमारी को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और समर्पण के लिए राजकीय शिक्षा सम्मान-2026 के लिए चुना गया है। शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को पटना में आयोजित समारोह में उन्हें सम्मानित किया जाएगा।

विज्ञापन
gaya dobhi teacher guddi kumari selected for state teacher award 2026 today bihar news
अब शिक्षिका गुड्डी कुमारी को मिलेगा राजकीय सम्मान।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गयाजी जिले के डोभी प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय बेहराडीह की प्रभारी प्रधानाध्यापिका गुड्डी कुमारी ने अपने संघर्ष, नवाचार और समर्पण से शिक्षा के क्षेत्र में नई मिसाल पेश की है। बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के उनके प्रयासों को देखते हुए उनका चयन राजकीय शिक्षा सम्मान-2026 के लिए किया गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर पांच सितंबर को पटना में आयोजित राजकीय समारोह में उन्हें सम्मानित किया जाएगा।

विज्ञापन

संघर्षों के बीच बदली स्कूल की तस्वीर
गुड्डी कुमारी वर्ष 2007 से मध्य विद्यालय बेहराडीह में कार्यरत हैं। जब उन्होंने विद्यालय में योगदान दिया था, तब स्कूल के पास अपना भवन तक नहीं था। सीमित संसाधनों और कई चुनौतियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और विद्यालय के विकास के लिए लगातार प्रयास करती रहीं।

विज्ञापन

उनके प्रयासों से विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं का विकास हुआ और भवन निर्माण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी। उन्होंने स्कूल में बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाने के साथ विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

खेल-खेल में पढ़ाई और नए प्रयोगों से बदली शिक्षा की तस्वीर
गुड्डी कुमारी ने बच्चों की पढ़ाई को आसान और रुचिकर बनाने के लिए कई नए प्रयोग किए। उन्होंने खेल आधारित गतिविधियों, टीएलएम (शिक्षण सहायक सामग्री) के निर्माण और रचनात्मक शिक्षण पद्धति को अपनाया।

उनका मानना है कि बच्चों को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि गतिविधियों के माध्यम से सीखने का अवसर देना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने विद्यालय में कई शैक्षणिक प्रयोग किए, जिसका विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता पर सकारात्मक असर पड़ा।

कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण के लिए मिलेगा सम्मान
राजकीय शिक्षक सम्मान के लिए उनके चयन में नवाचारपूर्ण शिक्षण कार्य, बच्चों के सर्वांगीण विकास के प्रयास, कर्तव्यनिष्ठा और शिक्षा के प्रति समर्पण को प्रमुख आधार बनाया गया है। इससे पहले भी गुड्डी कुमारी को अपर मुख्य सचिव की ओर से टीचर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

सम्मान को बताया पूरे शिक्षक समाज की उपलब्धि
राजकीय शिक्षक सम्मान के लिए चयन की घोषणा के बाद गुड्डी कुमारी ने कहा कि यह उपलब्धि केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि उन सभी शिक्षकों का सम्मान है, जिन्होंने उन्हें बेहतर कार्य करने की प्रेरणा दी।

उन्होंने कहा कि यह सम्मान उन्हें आगे भी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित करेगा।

ये भी पढ़ें- बिहार में बाढ़ की स्थिति: पटना को बचाने वाली ढाल का क्या है हाल, गंगा के कहर से बचाएगी या नहीं?

विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल
गुड्डी कुमारी के चयन की खबर मिलते ही विद्यालय परिवार, शिक्षकों और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है। ग्रामीण क्षेत्र के एक विद्यालय को नई पहचान दिलाने वाली गुड्डी कुमारी की यात्रा दूसरे शिक्षकों के लिए भी प्रेरणादायक बन गई है।

राजकीय शिक्षक सम्मान-2026 के लिए चयनित गया जिले के डोभी प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय बेहराडीह की
शिक्षिका गुड्डी कुमारी एक समूह चित्र में स्कूली बच्चों के साथ।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed