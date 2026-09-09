बिहार: आरक्षण में वर्गीकरण के विरोध में गयाजी में आक्रोश मार्च, जीतन राम मांझी व संतोष सुमन का हुआ पुतला दहन

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आक्रोश मार्च के दौरान लक्ष्मण मांझी ने कहा कि आरक्षण में वर्गीकरण की मांग समाज को बांटने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने जिस उद्देश्य से आरक्षण की व्यवस्था की थी, उसमें किसी तरह का बदलाव समाज के हित में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाज का नेतृत्व करने वाले लोग ही अब आरक्षण में वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, जिससे वंचित और कमजोर वर्गों के बीच विभाजन की स्थिति पैदा हो सकती है।प्रदर्शनकारी गांधी मैदान में जुटे और वहां से हाथों में तख्तियां व नारे लिखे बैनर लेकर समाहरणालय की ओर रवाना हुए। मार्च के दौरान आरक्षण व्यवस्था को लेकर सरकार और नेताओं के खिलाफ नाराजगी जताई गई। समाहरणालय पहुंचने के बाद सभा आयोजित की गई और इसके बाद जीतन राम मांझी व संतोष सुमन के पुतले का दहन किया गया।लक्ष्मण मांझी ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि आरक्षण की जरूरत नहीं है या इसमें बदलाव होना चाहिए तो उन्हें एक बार सामान्य सीट से चुनाव लड़कर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण ने समाज के कमजोर वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर दिया है और इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आरक्षण से जुड़े किसी भी फैसले का विरोध किया जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने वाले किसी भी कदम से बचा जाए। नेताओं ने कहा कि समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए आगे भी आंदोलन जारी रखा जाएगा। आक्रोश मार्च में जन सुराज के कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान शहर में कुछ समय के लिए राजनीतिक माहौल गर्म रहा।