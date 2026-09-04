बिहार: चोरी कर वाहनों को कबाड़ में खपा देता था यह गिरोह, अब सरगना समेत तीन गिरफ्तार; बाइक व पुर्जे बरामद

चोरों का एक गिरोह वाहनों की चोरी कर उनके पार्ट्स अलग-अलग कर कबाड़ में खपा देता था। पुलिस लगातार इस गिरोह के पीछे लगी थी। आखिरकार पुलिस को गिरोह के उद्भेदन में सफलता मिली।

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पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की एक बाइक और उसके कटे हुए पार्ट्स बरामद किए हैं। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।

एसपी ने गठित की थी एसआईटी

औरंगाबाद के दाउदनगर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) अशोक कुमार दास ने शुक्रवार को बताया कि दाउदनगर इलाके में वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर पुलिस अधीक्षक उपेंद्रनाथ वर्मा ने उनके नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया था।

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एसआईटी आसूचना संकलन और ह्यूमन इंटेलिजेंस के सहारे वाहन चोर गिरोह का लगातार पता लगाने में जुटी थी। गिरोह का पता लगाने के लिए एसआईटी की टीम संदिग्ध ठिकानों पर लगातार छापेमारी अभियान चला रही थी।

खुफिया इनपुट पर पुलिस ने किया वाहन चोर गिरोह का खुलासा

एसआईटी के लीडर और एसडीपीओ अशोक कुमार दास ने बताया कि विशेष छापेमारी अभियान के दौरान मिले खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने दाउदनगर थाना क्षेत्र के पिराहीबाग से दो लोगों को चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा।

दोनों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उन्होंने गिरोह के पूरे नेटवर्क की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने अग्रेतर कार्रवाई करते हुए वाहन चोर गिरोह का उद्भेदन कर दिया।

चोरी के बाद वाहनों को कबाड़ में खपा देता था गिरोह

एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चोरी के बाद गिरोह के सदस्य वाहनों के पार्ट्स अलग-अलग कर उन्हें कबाड़ में बेच देते थे।

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने एक कबाड़खाने के बारे में भी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर दाउदनगर के नालबंद टोली स्थित एक कबाड़खाने में छापेमारी की। यहां से कबाड़खाना संचालक को गिरफ्तार किया गया।

छापेमारी के दौरान कबाड़खाने से चोरी की एक मोटरसाइकिल के कटे हुए पार्ट-पुर्जे बरामद किए गए।

गिरोह में सरगना समेत ये लोग शामिल

एसडीपीओ ने बताया कि वाहन चोर गिरोह में दाउदनगर के पिराहीबाग निवासी मो. साबिर कुरैशी (20) सरगना के रूप में काम करता था। वहीं, पिराहीबाग निवासी मो. सुफियान कुरैशी (19) उसका सहयोगी था। दोनों मिलकर वाहनों की चोरी करते थे।

चोरी के बाद वाहनों के पार्ट्स अलग-अलग कर कसेरा टोली निवासी बिट्टू कुमार (22) के नालबंद टोली स्थित कबाड़खाने में बेच दिए जाते थे। कबाड़खाना संचालक भी गिरोह का हिस्सा बताया गया है। मामले में पुलिस ने आरोपियों के पास से बिना नंबर की एक चोरी की मोटरसाइकिल, चेसिस सहित एक कटी हुई बाइक और मोटरसाइकिल के कटे हुए पार्ट-पुर्जे बरामद किए हैं।

प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस

मामले में पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार करने के बाद दाउदनगर थाना में सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान तीनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। साथ ही, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस इस तरह के अन्य गिरोहों के सदस्यों की धरपकड़ के लिए विभिन्न संदिग्ध ठिकानों पर सघन छापेमारी कर रही है।