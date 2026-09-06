बिहार: गंगा का जलस्तर बढ़ा, डाउनस्ट्रीम जिलों में बाढ़ का खतरा; प्रदेश के इन पांच जिलों में अलर्ट
Ganga Flood Alert in Bihar: गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर और पटना के गांधी घाट पर उच्चतम बाढ़ स्तर पार करने के बाद डाउनस्ट्रीम इलाकों में पानी का दबाव बढ़ने की आशंका है। इसे देखते हुए बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार के गंगा किनारे बसे क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
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गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि और गांधी घाट पर जलस्तर के उच्चतम बाढ़ स्तर (Highest Flood Level) को पार करने के बाद अब पानी का दबाव डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में रहेगा। इसका प्रभाव अगले एक से तीन दिनों तक हाथीदह और उसके बाद के डाउनस्ट्रीम गेज स्टेशनों पर देखने को मिल सकता है। जलस्तर हाथीदह में पुराने उच्चतम बाढ़ स्तर को भी पार कर सकता है। ऐसे में बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार जिले में गंगा के किनारे बसे क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
गांधी घाट पर बढ़े हुए जलस्तर की लहर के डाउनस्ट्रीम की ओर बढ़ने को देखते हुए संबंधित पदाधिकारियों और क्षेत्रीय अधिकारियों को सतर्क रहने तथा जलस्तर की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही, नदी के जलस्तर, तटबंधों, संवेदनशील स्थलों और निचले इलाकों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने तथा आवश्यकता के अनुसार पहले से एहतियाती उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी संबंधित विभागीय और क्षेत्रीय अभियंताओं को बाढ़ नियंत्रण से संबंधित सभी संसाधनों और मशीनरी को तैयार स्थिति में रखने को कहा गया है।
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संबंधित क्षेत्र के लोगों को भी अनावश्यक रूप से नदी के निकट नहीं जाने तथा सतर्क और सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। स्थानीय प्रशासन को नावों के परिचालन पर निगरानी रखने, ओवरलोडिंग रोकने और लोगों को लगातार सूचना उपलब्ध कराते हुए जागरूक रखने का परामर्श दिया गया है।