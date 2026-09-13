फरक्का जल संधि: नीतीश की पार्टी ने लालू राज पर पर बोला हमला, संजय झा बोले- बिहार के हितों की बलि चढ़ा दी गई

बिहार में फरक्का जल संधि को लेकर सियासी घमासान जारी है। रविवार को एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने लालू राज की याद दिलाई और उनके शासनकाल पर हमला बोला। जनता दल यूनाईटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिया कि गंगा सिर्फ एक पवित्र नदी नहीं, बिहार की जीवनधारा भी है। गंगा और अन्य नदियों के जल पर बिहार को वाजिब अधिकार मिले, यह 13 करोड़ बिहारवासियों के हित में एक जरूरी मांग है। संजय झा ने कहा कि दिसंबर 1996 में हुई 'फरक्का जल संधि' में बिहार के हितों की बलि चढ़ा दी गई थी। अब, जबकि दिसंबर 2026 में इस संधि के 30 वर्षों की समय-सीमा पूरी हो रही है, जनता दल यूनाइटेड ने 'फरक्का जल संधि पर नीतीश संवाद' के जरिए जन-जागरूकता की मुहिम शुरू की है, ताकि फिर से बिहार का हक न मारा जा सके।

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