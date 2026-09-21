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बिहार: इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार तो पति-बेटे को छोड़ चली गई महिला, पांच महीने बाद पूसा से बरामद; अब खुलेगा राज

Mon, 21 Sep 2026 07:51 PM IST
दरभंगा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: दरभंगा ब्यूरो Updated Mon, 21 Sep 2026 07:51 PM IST
सार

मुजफ्फरपुर से अप्रैल में लापता हुई महिला को पुलिस ने करीब पांच महीने बाद समस्तीपुर के पूसा से बरामद किया है। पुलिस के अनुसार उसका इंस्टाग्राम के जरिए पूसा निवासी युवक से संपर्क हुआ था। अब न्यायालय में महिला का बयान दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।
 

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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र से अप्रैल 2026 में लापता हुई महिला को पुलिस ने करीब पांच महीने बाद समस्तीपुर जिले के पूसा से बरामद कर लिया है। सोशल मीडिया पर शुरू हुआ संपर्क कब प्रेम संबंध में बदल गया, इसका पता परिवार को तब चला जब महिला अपने मासूम बेटे और पति को छोड़कर घर से चली गई। पुलिस जांच में महिला के पूसा निवासी एक युवक से इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क में आने और बाद में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने की बात सामने आई है। सोमवार को मुजफ्फरपुर पुलिस ने पूसा थाना क्षेत्र में छापामारी कर महिला को बरामद किया।
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2019 में हुई थी शादी, एक बेटा भी है
जानकारी के अनुसार महिला की शादी वर्ष 2019 में गायघाट थाना क्षेत्र के लक्ष्मण नगर में हुई थी। शादी के बाद उसका पारिवारिक जीवन सामान्य बताया जा रहा था। इस दौरान महिला को एक बेटा भी हुआ। इसी बीच इंस्टाग्राम के जरिए समस्तीपुर के पूसा निवासी एक युवक से उसकी बातचीत शुरू हुई। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने की बात सामने आई।
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अप्रैल में अचानक घर से गायब हो गई महिला
बताया जाता है कि अप्रैल 2026 में महिला अचानक अपने पति और मासूम बेटे को छोड़कर घर से चली गई। काफी खोजबीन के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद परिजनों ने गायघाट थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला की तलाश शुरू की और उसके मोबाइल तथा अन्य तकनीकी सुरागों की जांच की।
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तकनीकी जांच से पूसा तक पहुंची पुलिस
पुलिस ने महिला की तलाश के लिए तकनीकी अनुसंधान के साथ मानवीय सूचना तंत्र का भी सहारा लिया। जांच के दौरान पुलिस को उसके समस्तीपुर के पूसा इलाके में होने की जानकारी मिली। सूचना का सत्यापन करने के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस की टीम ने कार्रवाई की और महिला को पूसा से बरामद कर लिया।

न्यायालय में दर्ज होगा महिला का बयान
महिला की बरामदगी के बाद पुलिस अब मामले की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में जुटी है। उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां उसका बयान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत दर्ज कराया जाएगा। महिला अपने बयान में किन परिस्थितियों में घर से गई और उसके बाद कहां रही, इसकी जानकारी सामने आ सकती है। उसके बयान के आधार पर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई की दिशा तय करेगी।

युवक की भूमिका की भी जांच जारी
पुलिस महिला के संपर्क में आए पूसा निवासी युवक से जुड़े तथ्यों की भी जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि महिला के न्यायालय में दर्ज बयान और जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।


सोशल मीडिया से बने रिश्ते की इलाके में चर्चा
महिला के सोशल मीडिया के जरिए युवक के संपर्क में आने और फिर अचानक घर छोड़ने की घटना को लेकर इलाके में चर्चा है। हालांकि उसने किन परिस्थितियों में घर छोड़ा और इसके पीछे वास्तविक वजह क्या थी, इसका स्पष्ट पता उसके न्यायालय में दर्ज बयान और पुलिस जांच के बाद ही चल सकेगा।
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