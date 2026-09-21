बिहार: इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार तो पति-बेटे को छोड़ चली गई महिला, पांच महीने बाद पूसा से बरामद; अब खुलेगा राज

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जानकारी के अनुसार महिला की शादी वर्ष 2019 में गायघाट थाना क्षेत्र के लक्ष्मण नगर में हुई थी। शादी के बाद उसका पारिवारिक जीवन सामान्य बताया जा रहा था। इस दौरान महिला को एक बेटा भी हुआ। इसी बीच इंस्टाग्राम के जरिए समस्तीपुर के पूसा निवासी एक युवक से उसकी बातचीत शुरू हुई। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने की बात सामने आई।बताया जाता है कि अप्रैल 2026 में महिला अचानक अपने पति और मासूम बेटे को छोड़कर घर से चली गई। काफी खोजबीन के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद परिजनों ने गायघाट थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला की तलाश शुरू की और उसके मोबाइल तथा अन्य तकनीकी सुरागों की जांच की।पुलिस ने महिला की तलाश के लिए तकनीकी अनुसंधान के साथ मानवीय सूचना तंत्र का भी सहारा लिया। जांच के दौरान पुलिस को उसके समस्तीपुर के पूसा इलाके में होने की जानकारी मिली। सूचना का सत्यापन करने के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस की टीम ने कार्रवाई की और महिला को पूसा से बरामद कर लिया।महिला की बरामदगी के बाद पुलिस अब मामले की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में जुटी है। उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां उसका बयान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत दर्ज कराया जाएगा। महिला अपने बयान में किन परिस्थितियों में घर से गई और उसके बाद कहां रही, इसकी जानकारी सामने आ सकती है। उसके बयान के आधार पर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई की दिशा तय करेगी।पुलिस महिला के संपर्क में आए पूसा निवासी युवक से जुड़े तथ्यों की भी जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि महिला के न्यायालय में दर्ज बयान और जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।महिला के सोशल मीडिया के जरिए युवक के संपर्क में आने और फिर अचानक घर छोड़ने की घटना को लेकर इलाके में चर्चा है। हालांकि उसने किन परिस्थितियों में घर छोड़ा और इसके पीछे वास्तविक वजह क्या थी, इसका स्पष्ट पता उसके न्यायालय में दर्ज बयान और पुलिस जांच के बाद ही चल सकेगा।