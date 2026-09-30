बिहार: मधुबनी में 102 किलो गांजा बरामद, 51 लाख के मादक पदार्थ के साथ तस्कर गिरफ्तार; पुलिस को देखने पर भागा था

मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मधुबनी पुलिस ने 102 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 51 लाख रुपये बताई गई है।

एसएसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि मधवापुर थाना की गश्ती टीम को बुधवार रात गश्त के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि ब्रह्मपुरी गांव से एक चार पहिया वाहन में गांजा ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर गश्ती टीम ब्रह्मपुरी गांव के पास एनएच पर पहुंची और वाहन जांच शुरू की।

विज्ञापन

इसी दौरान एक कार तेज रफ्तार में आती दिखाई दी। पुलिस को देखते ही चालक ने वाहन घुमाकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस बल के सहयोग से उसे पकड़ लिया गया। गिरफ्तार चालक की पहचान बासोपट्टी, मधुबनी निवासी बिनोद कुमार यादव, पिता स्व. लट्ठा यादव के रूप में हुई है।

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस ने कार की डिक्की और सीट के नीचे प्लास्टिक की पन्नी में सील किए गए गांजे के कुल आठ पैकेट बरामद किए। तौल करने पर गांजे का कुल वजन 102 किलोग्राम पाया गया। पुलिस ने कार और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है।

मामले में मधवापुर थाना कांड संख्या 183/26, दिनांक 30 सितंबर 2026 के तहत धारा 8/20(बी)(ii)(सी) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर गांजा तस्करी से जुड़े अन्य सुराग जुटाए जा रहे हैं।