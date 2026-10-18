बिहार: दो साल की मासूम के साथ नाना ने किया दुष्कर्म, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वहीं, फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है। सदर डीएसपी-2 शुभेन्द्र कुमार सुमन ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है।घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी विष्णु देव सदाय केवटी थाना क्षेत्र के धोबीगामा गांव का निवासी है। बताया जाता है कि वह शनिवार शाम अपने ससुराल आया था। वहां उसने अपने साले की दो साल की बेटी को मेला घुमाने की बात कही और उसे अपने साथ ले गया। आरोप है कि वह बच्ची को गांव से करीब तीन से चार किलोमीटर दूर एक आम के बगीचे में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया।परिवार के लोगों के अनुसार, काफी देर रात तक जब आरोपी बच्ची को लेकर वापस नहीं लौटा, तो परिजनों ने दोनों की तलाश शुरू कर दी। कुछ समय बाद जब आरोपी बच्ची को लेकर लौटा, तो उसके शरीर से काफी खून निकल रहा था। बच्ची की हालत बिगड़ती देख परिजन उसे तत्काल मोहम्मदपुर बाजार स्थित एक निजी क्लिनिक ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है।घटना की सूचना मिलने के बाद केवटी थानाध्यक्ष राहुल कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी विष्णु देव सदाय को गिरफ्तार कर लिया। सदर डीएसपी-2 शुभेन्द्र कुमार सुमन के अनुसार, आरोपी से पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए FSL की टीम को भी भेजा गया है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।