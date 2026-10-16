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बिहार न्यूज: मिर्च लदी पिकअप लेकर जा रहा था चालक, रास्ते में किसने मार दी गोली? समस्तीपुर में सनसनी

Fri, 16 Oct 2026 09:43 AM IST
दरभंगा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला,समस्तीपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,समस्तीपुर Published by: दरभंगा ब्यूरो Updated Fri, 16 Oct 2026 09:43 AM IST
सार

बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार तड़के अपराधियों ने मिर्च लदे पिकअप वाहन के चालक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात बूढ़ी गंडक नदी पर बने पुल के पास सलखन्नी चौक के नजदीक हुई।

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(प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिहार के समस्तीपुर जिले में अपराधियों ने एक बार फिर बेखौफ वारदात को अंजाम दिया है। विभूतिपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार तड़के मिर्च लदे पिकअप वाहन के चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात बूढ़ी गंडक नदी पर बने पुल के पास सलखन्नी चौक के नजदीक हुई। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है और हत्या के पीछे की वजह भी स्पष्ट नहीं है।

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मिर्च लदे पिकअप वाहन के चालक को मारी गोली

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पिकअप वाहन पर मिर्च लदी हुई थी और चालक वाहन लेकर जा रहा था। इसी दौरान सलखन्नी चौक के पास अपराधियों ने उसे गोली मार दी। गोली लगने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि, वारदात किन परिस्थितियों में हुई और अपराधियों ने चालक को किस वजह से निशाना बनाया, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

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थानाध्यक्ष के नेतृत्व में मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही विभूतिपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा के नेतृत्व में पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मौके का जायजा लिया और साक्ष्य जुटाने के लिए जांच शुरू कर दी। घटनास्थल पर जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम को भी बुलाया गया है। पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी है, लेकिन खबर लिखे जाने तक उसकी पहचान नहीं हो सकी थी।

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हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस

बूढ़ी गंडक नदी पर बने पुल के पास हुई इस हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस वारदात के पीछे की वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि चालक की हत्या लूटपाट के इरादे से की गई या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है।


पुलिस घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों की पहचान करने और मामले का खुलासा करने में जुटी है। खबर लिखे जाने तक मृतक की पहचान और हत्या के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी।

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